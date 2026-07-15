ООН и национальные партнёры провели рабочую встречу по совершенствованию отчётности ЦУР в Туркменистане

Ашхабад, 13 июля 2026 года – Офис Постоянного координатора Организации Объединённых Наций в Туркменистане совместно с национальными партнёрами провёл рабочую встречу, посвящённое обсуждению расхождений и пробелов в отчётности по отдельным показателям Целей устойчивого развития (ЦУР). В мероприятии приняли участие представители ключевых государственных учреждений, включая Министерство здравоохранения и медицинской промышленности, Государственный комитет по статистике и Министерство финансов и экономики, с целью укрепления основанного на данных мониторинга прогресса в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Встреча является частью продолжающейся подготовки Туркменистана к третьему Добровольному национальному обзору (ДНО), который планируется представить на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию в 2027 году. Участники рассмотрели различия между национальными и глобальными статистическими базами данных и обсудили пути повышения согласованности, качества и доступности данных для отчётности по ЦУР.

В ходе встречи эксперты проанализировали ряд показателей ЦУР, по которым были выявлены пробелы в отчётности или методологические расхождения. Основное внимание было уделено показателям, связанным со здравоохранением, безопасностью дорожного движения, питанием, гендерным вопросам и услугами по безопасному обеспечению населения питьевой водой. Международные эксперты профильных учреждений Организации Объединённых Наций, включая Всемирную организацию здравоохранения и Детский фонд ООН, приняли участие в совещании в онлайн-формате, предоставив технические рекомендации, а также поделившись глобальными методологиями и передовой практикой в поддержку национальных усилий.

Встреча стала площадкой для конструктивного диалога между национальными учреждениями и экспертами ООН по вопросам укрепления межведомственной координации, совершенствования сбора и анализа данных, а также обеспечения соответствия национальных систем отчётности международным стандартам. Участники обменялись мнениями о трудностях, возникающих при измерении отдельных показателей, и определили возможности для повышения доступности и сопоставимости данных.

Надёжные и своевременные данные имеют решающее значение для отслеживания прогресса в достижении Целей устойчивого развития и формирования государственной политики, основанной на фактических данных. Объединяя национальный и международный экспертный потенциал, техническое совещание способствует укреплению статистического потенциала Туркменистана и поддерживает приверженность страны обеспечению прозрачного и эффективного мониторинга и отчётности по ЦУР.

Организация Объединённых Наций в Туркменистане сохраняет приверженность поддержке национальных партнёров в продвижении устойчивого развития посредством укрепления систем данных, развития инклюзивного партнёрства и координации совместных действий для достижения Целей устойчивого развития к 2030 году. ///ООН Туркменистан, 14 июля 2026 г.