Эрдоган: «Сопротивление 15 июля не имеет аналогов в истории мировой демократии»

Президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил десятую годовщину попытки государственного переворота 15 июля посланием, в котором размышляет о ночи, когда государственные институты Турции подверглись нападению, и о последовавшем за этим ответе рядовых граждан.

В статье по случаю Дня демократии и национального единства Президент Эрдоган напомнил, что один из самых серьезных вызовов в современной политической истории Турции произошел ровно десять лет назад, 15 июля 2016 года. Он охарактеризовал этот заговор как дело рук сети, которая «коварно проникла в государственные структуры» с целью ввергнуть страну в длительный период нестабильности.

По словам Президента, особо примечательной стала реакция общественности. Он утверждает, что, защищая свою независимость, нация показала всему миру, что национальная воля не может быть заточена. Как отметил Эрдоган, «мудрость, мужество и дальновидность, проявленные турецкой нацией ночью 15 июля, несомненно, не имеют себе равных в истории мировой демократии». Эта попытка вышла далеко за рамки обычного переворота. Он подчеркнул, что заговорщики, которых он связал с террористической организацией Фетуллаха Гюлена (FETÖ), нанесли удар по Президентскому дворцу и Великому национальному собранию Турции — двум институтам, которые, по его определению, символизируют национальную волю.

Президент напомнил, что той ночью он заявил общественности, что никогда не признавал никакой силы выше силы народа, и подчеркнул, что делал это заявление с уверенностью в том, что граждане отстают свою волю. Он рассказал, что в ту ночь люди действительно вышли на улицы, и связал их заслугу с тем, что назвал непреходящей «национальной эпопеей воли».

Говоря о последующих годах, Президент Турции отметил, что его правительство оперативно приняло меры, чтобы извлечь уроки из этих событий, проведя структурные реформы, призванные защитить государственные институты от подобных угроз. Он также указал на операции против других группировок, которые Турция борется как с террористическими организациями, и выделил процесс «Турция без террора» в качестве важной вехи этого периода, охарактеризовав его как часть более широкой концепции «Век Турции». Он выразил надежду, что успех этого процесса принесет пользу не только стране, но и всему региону.

В сфере экономики Эрдоган заявил, что на протяжении последнего десятилетия страна продолжала инвестировать в энергетику, транспорт, здравоохранение, сельское хозяйство, технологии и оборону, охарактеризовав это как ответ тем, кто — по его словам — также пытался подорвать экономическое процветание Турции. Он упомянул Национальную технологическую инициативу как движущую силу прорыва в оборонной, авиационной и космической отраслях. Результатами этого рывка стали электромобиль TOGG, истребитель KAAN, национальные корветы и беспилотные летательные аппараты.

Президент также затронул внешнюю политику Турции, отметив, что за прошедшие 10 лет страна зарекомендовала себя как эффективный участник в разрешении региональных и глобальных кризисов. Везде, где возникали конфликты, Турция стремилась поддерживать «угнетенных и праведников, а не власть имущих». «Если сегодня Турцию определяют как страну, чей вклад востребован, чье слово уважается и чье мнение учитывается по региональным и глобальным вопросам, то этот успех обусловлен волей нашей уважаемой нации, которая ценой своей жизни ночью 15 июля защищала свою независимость и будущее», – говорится в статье.

Что касается борьбы с терроризмом, Эрдоган заявил, что международное сотрудничество по-прежнему остается в центре внимания подхода его правительства. Он отметил, что в последние годы в зарубежной структуре FETÖ наметились признаки внутреннего распада, хотя, по его словам, некоторые страны продолжают тайно укрывать членов этой организации. Он призвал к неослабевающей бдительности, охарактеризовав FETÖ как группировку, готовую использовать такие понятия, как демократия и права человека, для достижения собственных целей. Напомнив, что в ту ночь от действий заговорщиков погибли 253 гражданина, Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что главным ожиданием Турции от международного сообщества является поддержка её справедливой борьбы, добавив, что прочная глобальная безопасность зависит от бескомпромиссной позиции в отношении террористических организаций, без каких-либо исключений. /// nCa, 15 июля 2026 г.