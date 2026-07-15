В Ашхабаде почтили память героев Дня демократии и национального единства Турции

В Турецком культурном центре туркменской столицы прошло памятное мероприятие и тематическая фотовыставка, приуроченные к 10-й годовщине Дня демократии и национального единства Турции. Дата 15 июля вошла в современную историю страны как день, когда гражданское общество и государственные институты отстояли конституционный строй.

В рамках официальной части к участникам встречи с видеообращением обратился Руководитель Управления по связям Администрации Президента Турецкой Республики профессор, доктор Бурханеттин Дуран.

Ключевой частью программы стало выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции в Туркменистане Ахмета Демирока, который подвел итоги прошедшего десятилетия и дал оценку текущим глобальным шагам Анкары по обеспечению безопасности.

В своей речи турецкий дипломат вернулся к событиям 2016 года, охарактеризовав их как прямую угрозу суверенитету и демократическим завоеваниям страны: «Наибольшая заслуга в предотвращении этой великой угрозы принадлежит турецкому народу, который не признает никакой земной силы выше собственной воли. Чтобы защитить свое государство и демократические завоевания, наш народ преградил путь танкам и самолетам, объявив всему миру о своей готовности отдать жизнь за независимость Родины».

Основной акцент в выступлении был сделан на международном аспекте противодействия структуре FETÖ, которую Анкара называет главным организатором путча. Посол подчеркнул, что речь идет о трансграничной сети, действующей под прикрытием образовательных, гуманитарных и коммерческих проектов.

«Турция продолжает решительно и последовательно бороться с ФЕТО, а также с другими национальными и международными угрозами. Благодаря международному сотрудничеству, которое осуществляет наше государство, деятельность структур, связанных с ФЕТО в дружественных и союзнических странах, была и продолжает быть существенно ограничена», – заявил Посол, отметив заметное ослабление глобальной сети ФЕТО.

Особое место в речи Посла заняла тема турецко-туркменских отношений, развивающихся под лозунгом «Один народ — два государства».

Ахмет Демирок выразил глубокую признательность высшему руководству Туркменистана — Национальному Лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову и Президенту Сердару Бердымухамедову — за принципиальную и своевременную позицию. «Братский Туркменистан своевременно осознал истинную сущность этой коварной структуры, закрыл школы, принадлежащие ФЕТО, и поддержал нашу борьбу», – подчеркнул дипломат.

Продолжением памятного мероприятия стала фотовыставка, визуализировавшая события тех трагических дней, унесших жизнь 253 граждан Турции. В экспозицию вошли документальные кадры, запечатлевшие хронологию событий той ночи, памятные мемориалы, посвященные погибшим и пострадавшим.///nCa, 15 июля 2026 г.