 85% задач ЦУР интегрированы в программы развития Туркменистана – замминистра финансов и экономики Туркменистана

85 процентов задач Целей устойчивого развития (ЦУР) интегрированы в национальные и отраслевые программы развития Туркменистана, при этом утверждены 131 национальная задача и 175 показателей ЦУР. Об этом заявил заместитель министра финансов и экономики страны Перхат Ягшиев, выступая на Политическом форуме высокого уровня под эгидой Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), проходящем в эти дни в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

15 июля 2026 года делегация Туркменистана приняла участие в общих дебатах сегмента высокого уровня ЭКОСОС на тему «Достижение лучших результатов: ускорение неотложных и преобразующих действий для достижения ЦУР к 2030 году».

Ягшиев отметил, что развитие многопланового сотрудничества с ООН и ее специализированными учреждениями является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана. Подчеркивалось, что обеспечение мира, стабильности и безопасности рассматривается как необходимое условие для устойчивого развития и достижения Целей устойчивого развития.

Особое внимание было уделено вопросам охраны окружающей среды, рационального использования водных ресурсов, противодействия изменению климата и борьбе с опустыниванием. В этой связи отмечена инициатива Президента Туркменистана по созданию Регионального центра по борьбе с опустыниванием для стран Центральной Азии.

Ягшиев подчеркнул, что решение водных вопросов должно основываться на общепризнанных принципах и нормах международного права с учетом интересов всех государств региона.

В выступлении также были представлены меры Туркменистана по развитию «зеленой» экономики, расширению использования экологически чистых технологий, реализации проектов в сфере энергетики и выполнению международных обязательств по сокращению выбросов метана.

Отдельно была отмечена роль города Аркадаг как первого «умного» города региона, построенного в соответствии с принципами устойчивого развития, инклюзивности и экологической безопасности. Подчеркивалось, что город включен в проект ОБСЕ по развитию устойчивых и климатически благоприятных городов и удостоен ряда международных наград и сертификатов.

Особое внимание было уделено развитию международной транспортной взаимосвязанности. Туркменистан продолжает реализацию крупных транспортно-транзитных проектов по направлениям Восток – Запад и Север – Юг, включая Транскаспийский маршрут, рассматривая их как важный вклад в укрепление устойчивости международной торговли и развитие государств, не имеющих выхода к морю.

В рамках работы форума делегация Туркменистана также изучает международный опыт подготовки Добровольных национальных обзоров (ДНО). Страна планирует представить национальный обзор в следующем году.///nCa, 15 июля 2026 г.