В Ашхабаде состоялась встреча министров иностранных дел Туркменистана и Узбекистана

14 июля 2026 года в здании МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым.

В ходе беседы министры обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, уделив особое внимание практической реализации ранее достигнутых договоренностей.

В рамках обмена мнениями стороны детально рассмотрели ход выполнения совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и промышленной сферах. Отдельной темой обсуждения стало укрепление традиционных культурно-гуманитарных связей, включая проведение совместных мероприятий в области науки, образования и искусства.

Главы МИД также сверили часы по ключевым аспектам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес, подтвердив близость позиций сторон по вопросам обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии. ///nCa, 15 июля 2026 г.