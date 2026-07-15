Торжество дружбы и сотрудничества: в Ашхабаде отметили Национальный день Франции

14 июля 2026 года, Посол Франции в Туркменистане Филипп Мерлен провел в Ашхабаде торжественный прием по случаю Национального праздника Французской Республики (Дня взятия Бастилии). Мероприятие объединило дипломатов, представителей государственных структур, бизнеса, деятелей культуры, представитель свей общественных организаций и СМИ.

Правительство Туркменистана на официальной части банкета представлял Министр торговли и внешнеэкономических связей Назар Агаханов.

Приветствуя гостей, Посол Филипп Мерлен сообщил, что в этом году торжества проходят под эгидой французской феминистской дипломатии. Прием был посвящен дани уважения семи выдающимся женщинам, чьи имена навечно вписаны в Пантеон Франции.

Особое внимание в выступлении было уделено экономическому партнерству Туркменистана и Франции, импульс которому придал официальный визит Национального лидера Гурбангулы Бердымухамедова во Францию 5 мая 2025 года и его встреча с Президентом Эммануэлем Макроном.

Посол выразил искреннюю благодарность французским и туркменским компаниям, которые активно сотрудничают с правительством Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. В числе ключевых партнеров были названы:

THALES (телекоммуникации и безопасность);

Bouygues Türkmen (устойчивое строительство);

TotalEnergies (энергетика);

Carpi (сохранение водных ресурсов);

(сохранение водных ресурсов); IGN-FI (космические данные для землеустройства и мониторинга урожая);

MBDA (национальная безопасность);

CLAAS Tractor (сельское хозяйство).

Посол также анонсировал скорое открытие пункта обслуживания в аэропорту Ашхабада для авиакомпании Air Belgium (дочерней структуры логистического гиганта CMA-CGM). Слова благодарности прозвучали в адрес туркменских спонсоров — компаний «Tylla Nal» и Dessange International под руководством Виктории Кулиевой.

Гуманитарная сфера остается фундаментом туркмено-французских отношений. Посол отметил, что сегодня во Франции и Туркменистане активно развиваются образовательные проекты:

Около 20 000 туркменских школьников и студентов изучают французский язык при поддержке Министерства образования Туркменистана и Французского Института.

Как сообщил Филипп Мерлен, в ближайшее время ожидаются новые достижения в сфере университетского сотрудничества благодаря подписанию соглашений о сотрудничестве между Университетом Гавра-Нормандии и несколькими туркменскими высшими учебными заведениями.

Помимо того, продолжаются исследования французско-туркменской археологической экспедиции MAFTUR на уникальном памятнике Улуг-Депе, а также спелеологические миссии ассоциации KRAC в горах Койтендаг. Кроме того, Французский Институт в Туркменистане продолжит реализацию своей культурной программы в рамках оригинальных проектов, таких как выставка фотографий Поля Надара.

В неофициальной части вечера Посол Филипп Мерлен сообщил, что в ближайшие недели три ключевых сотрудника посольства завершают свою дипломатическую миссию в Туркменистане.

Глава дипмиссии пригласил на сцену своих коллег — Заместителя главы миссии Магали Катаджар и сотрудника по компьютерным технологиям и телекоммуникациям Кристофера Ханена. Посол выразил им глубокую признательность за профессионализм и преданность делу, отметив также, что и сам покидает страну.

Посол тепло поблагодарил дипломатический корпус и коллег из представительства ЕС, посольств Германии, Румынии, Италии, Украины и Армении; туркменских партнеров, включая Государственный симфонический оркестр под управлением Расула Клычева, учителей французского языка и медицинских специалистов; школу «Буиг Туркмен», управляемую «MLF-Французской светской миссией», её команду во главе с г-ном Шуикой; сотрудников Французского Института в Туркменистане во главе с Венсаном Лорензини и всю сплоченную французскую общину, включая руководство и коллектив компании «Буиг Туркмен».

Завершая мероприятие в официальной части на оптимистичной ноте, Посол Филипп Мерлен процитировал основателя и первого Президента Пятой республики Шарля де Голля: «Быть бездейственным — значит быть побежденным», призвав к дальнейшему динамичному развитию отношений между Францией и Туркменистаном. ///nCa, 15 июля 2026 г.

Несколько фото с мероприятия: