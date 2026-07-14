Делегация Туркменистана принимает участие в Политическом форуме высокого уровня под эгидой ЭКОСОС в Нью-Йорке

7 июля 2026 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начал работу Политический форум высокого уровня под эгидой Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС), который продлится до 15 июля 2026 года.

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра финансов и экономики Перхатом Ягшиевым, в состав которой также вошли представители Министерства иностранных дел и Государственного комитета Туркменистана по статистике, принимает активное участие в работе этого авторитетного международного форума с 13 по 15 июля 2026 года.

Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию — главная глобальная площадка ООН для оценки выполнения Повестки-2030. С 2015 года форум ежегодно объединяет правительства, международные структуры, бизнес и гражданское общество для координации шагов по достижению ЦУР.

Темой форума текущего года является «Преобразующие, справедливые, инновационные и скоординированные действия в интересах Повестки дня на период до 2030 года в области устойчивого развития и ее Целей устойчивого развития для устойчивого будущего для всех».

На состоявшейся 13 июля 2026 года министерской встрече Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию руководители органов ООН и представители гражданского общества представили свои программные заявления.

Открывая министерский сегмент, Председатель ЭКОСОС Лок Бахадур Тхапа и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнули планетарную значимость ЦУР, указав на необходимость глубокого реформирования международной финансовой системы для успешной реализации Повестки дня. В свою очередь, Председатель ГА ООН Анналена Бербок призвала к солидарной защите Устава ООН в рамках инициативы «Вместе лучше», а представитель молодежного движения Джевон Чой обозначил важность межпоколенческой справедливости при распределении мирового финансирования.

На Политическом форуме высокого уровня 2026 года проводится углубленный анализ реализации Повестки-2030 по кластерным целям, среди которых ЦУР 6, ЦУР 7, ЦУР 9, ЦУР 11 и ЦУР 17.

Особое внимание международного сообщества было сфокусировано на преодолении дефицита водных ресурсов и выработке скоординированных шагов в преддверии предстоящего в декабре в Абу-Даби глобального водного саммита. Дискуссии по энергетической и климатической повестке дня подтвердили необходимость ускорения энергоперехода и обеспечения надежного доступа к чистым источникам энергии. При рассмотрении вопросов индустриальной и городской инфраструктуры делегаты подчеркнули важность финансовой поддержки малого бизнеса, сокращения цифрового неравенства и внедрения экологически чистых технологий в городах. Системным базисом для реализации этих задач выступает мобилизация финансовых ресурсов в рамках сквозной ЦУР 17.

По итогам многосторонних дискуссий Политический форум высокого уровня ООН примет итоговый документ с оценкой мирового прогресса по выполнению Повестки-2030. На текущей сессии свои Добровольные национальные обзоры (ДНО) представляют 36 государств.

Для Туркменистана, успешно презентовавшего свои ДНО в 2019 и 2023 годах, участие в форуме под эгидой ЭКОСОС имеет важное практическое значение. Нынешний визит напрямую связан с системной подготовкой к защите третьего ДНО Туркменистана в 2027 году. Площадка ООН служит для туркменских экспертов эффективной платформой для освоения передового международного опыта в области мониторинга и имплементации индикаторов ЦУР. ///МИД Туркменистана, 14 июля 2026 г.