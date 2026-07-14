Туркменская делегация в Джакарте: встреча с главой АСЕАН, первые политические консультации Индонезии и Туркменистана, двусторонние встречи

14 июля 2026 года в городе Джакарта состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с Генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хорн, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи рассмотрены перспективы развития сотрудничества между Туркменистаном и АСЕАН. Подтверждена заинтересованность Туркменистана в дальнейшем расширении взаимодействия с Ассоциацией по таким направлениям, как транспортная взаимосвязанность, энергетика, торговля, инвестиции, цифровая экономика, инновации, образование, наука, туризм и культурно-гуманитарные обмены.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам достижения Целей устойчивого развития, адаптации к изменению климата, обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, цифровой трансформации и подготовки квалифицированных кадров.

В этот же день состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с заместителем министра торговли Республики Индонезия Дях Роро Эсти Видя Путри.

В ходе переговоров обсуждены практические вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание уделено расширению взаимодействия между торгово-промышленными палатами и бизнес-сообществами двух стран, организации совместных бизнес-форумов, торгово-экономических миссий и национальных выставок, а также развитию транспортно-логистических связей и совершенствованию договорно-правовой базы.

В продолжение программы визита состоялись первые политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Республики Индонезия.

Туркменскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, индонезийскую – заместитель министра по делам Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки Министерства иностранных дел Республики Индонезия Санто Дармосумарто.

В ходе консультаций стороны обсудили состояние и перспективы развития туркмено-индонезийских отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, а также рассмотрели новые направления двустороннего сотрудничества. Подчеркнуто, что политические консультации являются действенным механизмом укрепления межгосударственного диалога и последовательного развития взаимовыгодного партнерства.

Особое внимание было уделено вопросам активизации политических контактов, включая организацию взаимных визитов на различных уровнях, развитие межпарламентского сотрудничества и взаимодействия профильных ведомств.

Подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества в рамках международных организаций, а также обсуждены перспективы расширения взаимодействия Туркменистана с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), включая продвижение инициативы по созданию диалогового формата «Центральная Азия + АСЕАН».

Стороны также рассмотрели перспективы расширения торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества, развития прямых контактов между торгово-промышленными палатами и деловыми кругами двух стран, а также укрепления договорно-правовой базы двустороннего взаимодействия. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сферах образования, науки и культуры.

По итогам состоявшихся мероприятий подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении туркмено-индонезийского сотрудничества и развитии партнерства между Туркменистаном и АСЕАН по широкому спектру направлений, представляющих взаимный интерес. ///МИД Туркменистана, 14 июля 2026 г.