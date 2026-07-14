Тарик Саиди

В том, как мир пишет о Центральной Азии, есть одна своеобразная привычка. Практически любой анализ, с какой бы отправной точки он ни начинался, в конечном итоге скатывается к одному и тому же ориентиру — «Большой игре». Она стала линзой по умолчанию, унаследованной грамматикой, через которую внешние наблюдатели осмысливают регион. Его постоянно воспринимают как пространство, за которое вечно борются, которое завлекают или делят другие, а не как место, которое принимает решения самостоятельно.

На этом стоит остановиться подробнее, поскольку речь идет не просто о незначительной формулировке. Речь идет о праве собственности на нарратив.

Задолго до того, как термин «Центральная Азия» вошел в обиход министерств иностранных дел и аналитических центров, эта земля была колыбелью некоторых из самых значимых империй в истории. Тимуриды перекроили интеллектуальную и архитектурную карту Евразии. Сельджуки принесли тюркскую государственность в Анатолию и на Ближний Восток, запустив трансформации, которые заметны и сегодня. Газневиды распространили свою власть и покровительство на огромную дугу Центральной и Южной Азии. Сасаниды, находившиеся западнее, но черпавшие вдохновение из тех же цивилизационных течений, построили одну из величайших доисламских империй древнего мира. Это был и остается регион с долгой памятью о том, как диктовать условия, а не просто принимать их.

Однако современная аналитическая традиция упускает все это из виду. Она начинает повествование лишь с XIX века — с имперского соперничества между Британией и Россией — и рассматривает все, что было до и после, как примечание к этим рамкам. Когда Советский Союз распался и возникли пять суверенных государств, появилась естественная возможность отказаться от старой линзы — взглянуть на регион на его собственных условиях, как на независимых игроков, прокладывающих свой собственный путь. Вместо этого та же концепция была переработана под новой вывеской: «Новая Большая игра».

В последнее время даже эта формулировка тихо уступила место чему-то более широкому — «соперничеству великих держав». Создается впечатление, будто каждая крупная столица и каждый блок вовлечены в недостойную суету за любую долю Центральной Азии, которую им удастся заполучить. Терминология изменилась. Суть же осталась прежней: предполагается, что Центральная Азия — это доска, а не игрок; приз, а не сторона, ведущая собственную партию.

Реальность на местах демонстрирует совершенно иную картину. Инстинкты, которые когда-то порождали империи, не исчезли с течением веков или изменением границ. Они сохраняются — в той уверенности, с которой эти государства взаимодействуют с партнерами как вблизи, так и вдали; в выверенном темпе их реформ; в том, как они балансируют между конкурирующими отношениями, не позволяя им разорвать себя на части.

Сегодняшняя Центральная Азия не плывет по течению в ожидании, пока кто-то предъявит на нее права. Она с достаточной ясностью понимает, куда намерена двигаться, и движется туда в своем собственном темпе и на своих собственных условиях.

Это подлинно открытый регион — гостеприимный к партнерству, восприимчивый к инвестициям, готовый конструктивно взаимодействовать с широким кругом внешних акторов. Но открытость не следует путать с податливостью. Центральная Азия сговорчива, но не бесформенна; она способна впитывать интерес и взаимодействие со многих направлений, не меняя своего облика под воздействием какого-то одного из них. Быть радушным партнером и быть суверенным — в этом нет противоречия. В практике данного региона это одно и то же качество, рассматриваемое под разными углами.

Таким образом, более точным определением является не соперничество и не завоевание, а авторство. Центральная Азия пишет свою собственную парадигму — парадигму, сформированную ее собственной историей, ее собственными приоритетами и ее собственным пониманием меняющегося мира. Она взаимодействует с ведущими державами и блоками не как пассивная территория, подлежащая разделу, а как равная среди равных, взвешивая собственные интересы и выбирая свой собственный путь вперед.

Ничто из этого не является заявлением о превосходстве или упреком в адрес тех, кто взаимодействует с регионом. Это, попросту говоря, точное описание региона, который вновь стал субъектом собственной истории, а не второстепенным персонажем в чужой. Признание этого не требует от кого-либо уступок в том, что им дорого. Это требует лишь обновления нарратива, который слишком долго оставался без критического осмысления. /// nCa, 14 июля 2026 г.