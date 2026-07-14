Заместитель министра иностранных дел Туркменистана находится с визитом в Индонезии

13 июля 2026 года начался рабочий визит заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова в Республику Индонезия.

В рамках визита состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с заместителем министра иностранных дел Республики Индонезия Мухаммадом Анисом Матта.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки.

Особое внимание было уделено взаимодействию внешнеполитических ведомств двух стран. Подчеркнуто, что регулярные политические консультации являются эффективным механизмом развития туркмено-индонезийского партнерства и способствуют дальнейшему укреплению межгосударственного диалога.

Собеседники с удовлетворением отметили высокий уровень сотрудничества Туркменистана и Республики Индонезия в рамках ООН, подтвердив взаимную заинтересованность в продолжении конструктивной координации и взаимной поддержке международных инициатив.

Отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия Туркменистана с АСЕАН. Подчеркнута заинтересованность туркменской стороны в развитии партнерства с Ассоциацией, а также отмечена значимость инициативы по созданию диалогового формата «Центральная Азия + АСЕАН», призванного содействовать укреплению межрегионального сотрудничества.

В ходе встречи также рассмотрены перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества. Констатировано наличие значительного потенциала для увеличения объемов взаимной торговли, активизации инвестиционного взаимодействия и реализации совместных проектов в различных секторах экономики.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития культурно-гуманитарного сотрудничества, отметив значительную роль образования, науки, культуры, спорта и туризма в укреплении традиционно дружественных отношений между народами двух стран. В этой связи была выражена взаимная заинтересованность в расширении прямых контактов между высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими учреждениями и культурными организациями, а также в реализации совместных образовательных и культурных проектов.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем поступательном развитии туркмено-индонезийского сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. ///МИД Туркменистана, 14 июля 2026 г.