Petronas начнет геологоразведку на каспийском шельфе Туркменистана уже в декабре

Малазийская корпорация Petronas приступит к проведению геологоразведочных работ на каспийских газовых месторождениях Туркменистана в декабре. Об этом пишет малазийская газета New Straits Times со ссылкой на заявление Премьер-министра страны Анвара Ибрагима.

В ходе официального визита главы правительства Малайзии в Туркменистан в июне этого года Госконцерн «Türkmennebit», государственное предприятие «Hazarnebit» и дочка Petronas – Petronas Carigali (Turkmenistan) Sdn. Bhd – подписали Соглашение о разделе продукции (СРП) на разработку лицензионных морских блоков №19 и №20 в туркменском секторе Каспийского моря. Кроме того, было заключено Соглашение на проведение 2D-сейсморазведочных работ на перспективных блоках №11, 12, 13 и 14.

«Это один из самых быстрых случаев в истории. Обычно от получения прав до начала буровых работ проходит от полутора до двух лет», — сказал Анвар Ибрагим во время правительственного часа в Палате представителей парламента Малайзии.

По словам Премьер-министра, проект в Туркменистане позволит Малайзии войти в число стран, участвующих в освоении крупнейших мировых запасов природного газа. Он назвал развитие событий «очень хорошей новостью для Малайзии, особенно для Petronas».

Анвар Ибрагим подчеркнул, что диверсификация источников поставок является одним из ключевых элементов стратегии правительства по обеспечению энергетической безопасности наряду с долгосрочными гарантиями поставок дизельного топлива и нефти, достигнутыми в рамках соглашений с Россией.

Ранее, исполнительный директор компании «PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» Исмади бин Исмаил заявил, доля участия компании PETRONAS в проектах Блок-19 и Блок-20 составит 100%. ///nCa, 14 июля 2026 г.