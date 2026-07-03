Президент Беларуси примет участие в осеннем саммите СНГ в Туркменистане

Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое состоится осенью в Туркменистане. Об этом сообщил Посол Беларуси в Туркменистане Станислав Чепурной в своей статье для газеты «Нейтральный Туркменистан».

«В этом году Туркменистан, реализуя на практике позитивный характер своего постоянного нейтралитета, председательствует в СНГ и принимает на своей территории заседания уставных органов Содружества. В мае в Ашхабаде уже успешно прошло заседание Совета глав правительств, в рамках которого Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Осенью в стране пройдёт ещё ряд мероприятий по линии СНГ, включая ключевое — заседание Совета глав государств, участие в котором примет Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко», — отмечается в публикации.

Для Беларуси участие в интеграционных объединениях на евразийском пространстве является стратегическим внешнеполитическим и внешнеэкономическим вектором. Минск выступает за:

Эффективное сопряжение различных интеграционных форматов и устранение торговых барьеров;

Развитие зоны свободной торговли товарами и услугами;

Углубление промышленной кооперации

Создание надежных транспортно-логистических коридоров с опорой на расчеты в национальных валютах.

Поддержка приоритетов Туркменистана

Туркменистан четко обозначил приоритеты своего председательства в Содружестве — это усиление позиций СНГ как площадки для равноправного сотрудничества и доверия, а также расширение взаимодействия в сферах энергетики, экологии, цифровизации, транспорта и культурно-гуманитарных связей.

Беларусь полностью разделяет программу Ашхабада и готова оказывать всестороннее содействие по всем вопросам, направленным на укрепление Содружества.

Посол Чепурной выразил уверенность, что туркменское председательство принесет реальную пользу и будет способствовать развитию интеграционных процессов и повышению эффективности СНГ.

Глава дипломатической миссии подчеркнул, что Беларусь и Туркменистан эффективно сотрудничают на международной арене, демонстрируя общие или близкие подходы по ключевым вопросам глобальной повестки дня и взаимно поддерживая инициативы друг друга.

«Это не конъюнктурное взаимодействие, а последовательное партнерство, основанное на многолетней дружбе и взаимном уважении», — резюмировал дипломат.

Заседание Совета глав государств СНГ состоится в туристической зоне Аваза 9 октября 2026 года. ///nCa, 3 июля 2026 г.