В Туркменистане обновлён Национальный план действий по Минимальному комплексу начальных мер по оказанию услуг в области репродуктивного здоровья при чрезвычайных ситуациях

Июль 2026 г., Ашхабад – Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана утвердило обновленный при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Национальный план действий по Минимальному комплексу начальных мер (МКНМ) по репродуктивному здоровью. МКНМ представляет собой глобально признанный набор приоритетных и жизненно важных медицинских услуг, которые должны быть развернуты в обязательном порядке в первых рядах при возникновении любых чрезвычайных ситуаций. Данный инструмент направлен на предотвращение смертности и заболеваемости среди женщин и новорожденных, а также на защиту их прав и здоровья в условиях чрезвычайных ситуаций.

Предыдущая версия этого стратегического документа была принята национальными ведомствами в 2014 году. Новая редакция, дополненная и пересмотренная, основана на всестороннем анализе готовности к реагированию, проведенном Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана совместно с ЮНФПА в ходе экспертных консультаций.

Основными целями обновленного Национального плана действий по МКНМ являются обеспечение непрерывности и доступности качественных услуг в области родовспоможения и планирования семьи при чрезвычайных ситуациях, предотвращение сексуального насилия и оказание помощи пострадавшим, а также снижение передачи ВИЧ и других инфекций, передаваемых половым путем. Особое внимание в документе уделено четкому распределению ролей и обязанностей среди ключевых национальных ведомств, укреплению межведомственной координации, финансированию и устойчивой интеграции данных мер в государственные системы. ///nCa, 2 июля 2026 г. (в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан)