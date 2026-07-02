Следующий шаг Центральной Азии: от строительства коридоров к обеспечению их эффективной работы

Комментарий nCa

Почти десятилетие повестка развития Центральной Азии подчинялась одной главной цели — созданию взаимосвязанности. Железные и автомобильные дороги, порты, логистические хабы и приграничная инфраструктура получили беспрецедентные инвестиции, что превратило регион в один из формирующихся транзитных перекрестков Евразии.

Сегодня начинает формироваться новый консенсус.

Дискуссии на недавнем Годовом заседании и Бизнес-форуме Евразийского банка развития (ЕБР) в Алматы показывают, что следующий этап региональной интеграции заключается уже не в строительстве дополнительной инфраструктуры. Напротив, приоритетом становится обеспечение того, чтобы уже созданная инфраструктура функционировала как единая, эффективная и предсказуемая система транспорта и торговли.

Все больший акцент делается на гармонизацию таможенных процедур, цифровой документооборот, совместимость логистических систем и скоординированное управление границами. Эти «мягкие» меры сейчас могут принести гораздо большую отдачу, чем прокладка очередного участка железной дороги или строительство еще одного логистического терминала.

Это представляет собой важную эволюцию в мышлении.

Ценность транспортного коридора определяется не километрами путей, а временем и гарантией, с которыми груз перемещается из пункта отправления в пункт назначения. Задержки на пограничных переходах, противоречивая таможенная практика, несовместимые цифровые платформы и фрагментированная документация могут свести на нет большую часть конкурентных преимуществ, созданных за счет миллиардных инвестиций в инфраструктуру.

Иными словами, взаимосвязанность перешла во второе поколение.

Фокус смещается со строительства коридоров на обеспечение их эффективной работы.

Такой подход особенно актуален для Центральной Азии, где пересекаются несколько крупнейших международных транспортных маршрутов. Поскольку объемы грузоперевозок продолжают расти, повышение эффективности, скорее всего, будет достигаться не за счет расширения физических мощностей, а за счет снижения административных барьеров.

Ускоренное таможенное оформление, взаимное признание электронных документов, интегрированные цифровые платформы, скоординированные процедуры досмотра и большая прозрачность правил транзита могут значительно сократить время и стоимость транспортировки при одновременном повышении надежности.

Читателям nCa этот вывод может показаться знакомым.

На протяжении последних нескольких месяцев nCa последовательно доказывало, что будущая конкурентоспособность Срединного коридора (Транскаспийского маршрута) и других евразийских транспортных путей зависит не только от инвестиций в инфраструктуру, но и от институциональной координации. В наших материалах поднимались такие вопросы, как ограниченная пропускная способность ключевых портов, необходимость оптимизации таможенного оформления, более продуманные структуры транзитных сборов, цифровая интеграция и более тесное сотрудничество между транзитными странами. Это именно те области, которым сейчас уделяется все больше внимания в региональных политических дискуссиях.

Такое сближение взглядов обнадеживает. Оно свидетельствует о том, что политики и институты развития все больше признают: следующее конкурентное преимущество региона будет обеспечено за счет эффективного управления, а не только за счет бетона.

Центральная Азия уже доказала, что способна выстраивать взаимосвязанность. Теперь задача состоит в том, чтобы сделать эту взаимосвязанность бесшовной.

Если страны региона преуспеют в гармонизации процедур с той же решимостью, которую они проявили при развитии инфраструктуры, Центральная Азия укрепит свои позиции не просто как транзитный регион, а как один из самых эффективных в мире сухопутных мостов, связывающих Восток и Запад. /// nCa, 2 июля 2026 г. (фото – Gemini generated image)