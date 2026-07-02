ПРООН внедряет солнечные энергетические решения в системе первичного здравоохранения Туркменистана

Йолотен, Туркменистан. 1 июля 2026 года – Программа развития Организации Объединенных Наций совместно с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана объявляет о завершении установки двух солнечных фотоэлектрических систем в этрапской больнице города Йолотен Марыйского велаята. Данная инициатива является важным шагом в направлении укрепления устойчивости, экологической безопасности и климатической адаптации системы здравоохранения. Суммарная мощность установок составляет 30 кВт. Оборудование обеспечит больницу возобновляемой электроэнергией, что позволит гарантировать непрерывность оказания критически важной медицинской помощи, повысить энергоэффективность и снизить зависимость от традиционных энергоресурсов.

Для обеспечения бесперебойного оказания медицинской помощи каждая солнечная установка оснащена аккумуляторными системами накопления энергии, которые обеспечивают резервное питание до 12 часов в случае перебоев с электроснабжением. Это позволяет гарантировать непрерывную работу ключевых медицинских подразделений – отделений неонатальной интенсивной терапии, родильного блока, клинической лаборатории, гемодиализа и операционных – и дает медицинскому персоналу возможность оказывать неотложную помощь в любых условиях, независимо от состояния внешней энергосети.

Помимо укрепления устойчивости медицинской инфраструктуры, данная инициатива содействует достижению более широких целей устойчивого развития и климатических приоритетов Туркменистана. По прогнозам, солнечные панели будут ежегодно вырабатывать около 46 МВт/ч возобновляемой электроэнергии, что позволит сократить выбросы парниковых газов примерно на 25 тонн CO₂ в год. Интеграция возобновляемых источников энергии в медицинскую инфраструктуру служит наглядным примером того, как инвестиции в “зеленую” энергетику могут одновременно способствовать охране общественного здоровья, укреплению энергетической безопасности и противодействию изменению климата.

Выступая на церемонии открытия в этрапской больнице города Йолотен, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян подчеркнула стратегическое значение этой инициативы: «Надежная и чистая энергия является основой устойчивой системы здравоохранения. Данный проект демонстрирует, как инвестиции в возобновляемую энергетику могут одновременно способствовать укреплению общественного здоровья и экологической устойчивости, снижению углеродного следа медицинского сектора и повышению надежности предоставляемых услуг».

Для обеспечения долгосрочной устойчивости проекта медицинскому персоналу больницы было проведено комплексное обучение по всем аспектам эксплуатации и обслуживания солнечных фотоэлектрических систем, включая очистку панелей.///nCa, 2 июля 2026 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)