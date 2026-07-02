Генеральный секретарь назначил Сяоцзюнь Грейс Ван из Китая Постоянным координатором ООН в Туркменистане

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш назначил Сяоцзюнь Грейс Ван из Китая Постоянным координатором ООН в Туркменистане с одобрения правительства принимающей страны. Она официально вступила в должность 1 июля. Об этом сообщает Управление ООН по координации развития.

Ван имеет 28-летний опыт работы в сфере международного развития, включая руководящую деятельность в области устойчивого развития, многостороннего сотрудничества, финансирования развития и многостороннего партнерства. Ее деятельность охватывала страны с формирующейся рыночной экономикой и средним уровнем дохода, наименее развитые страны, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и малые островные развивающиеся государства.

В последнее время она занимала должность директора Целевого фонда в Управлении ООН по сотрудничеству Юг-Юг (УССЮ ООН), где курировала глобальные целевые фонды сотрудничества Юг-Юг и фонды системы ООН, а также руководила развитием партнерских отношений и мобилизацией ресурсов в поддержку реализации Целей устойчивого развития. До этого она временно исполняла обязанности директора и была заместителем директора УССЮ ООН, возглавляя общесистемную координацию сотрудничества Юг-Юг, поддерживая межправительственные процессы и политические диалоги на высоком уровне, а также обеспечивая управление знаниями, инновациями, программами и операционной деятельностью.

Ван также занимала руководящие должности в штаб-квартире Программы развития ООН (ПРООН), в том числе должности главного советника по вопросам сотрудничества Юг-Юг и руководителя Глобальной практики по борьбе с бедностью. Ранее в ПРООН она возглавляла группы на страновом уровне по вопросам государственного управления, ВИЧ/СПИДа, гендерного равенства и управления рисками стихийных бедствий.

До прихода в ООН Ван работала в средствах массовой информации, фондах и научных кругах в Азии и Европе.

Сяоцзюнь Грейс Ван имеет степень доктора философии (PhD) в области образования и международного развития Лондонского университета, степень магистра в области британских исследований Пекинского университета иностранных исследований и диплом последипломного образования Центра инклюзивного управления здравоохранением Стелленбосского университета.///nCa, 2 июля 2026 г.