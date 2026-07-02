Результаты МИКС7 представлены по всему Туркменистану для укрепления политики в интересах детей и женщин

Ашхабад, 2 июля 2026 года – ЮНИСЕФ совместно с Государственным комитетом Туркменистана по статистике и Фондом Организации Объединённых Наций в области народонаселения (ЮНФПА) завершил серию круглых столов в велаятах, посвящённых представлению и обсуждению результатов седьмого раунда Кластерного обследования по многим показателям в Туркменистане (МИКС7). Мероприятия объединили представителей национального и местного уровней для определения приоритетов и активизации действий в интересах детей и женщин по всей стране.

Круглые столы, состоявшиеся в период с 10 июня по 1 июля в Лебапском, Дашогузском, Балканском, Марыйском и Ахалском велаятах, а также в городе Ашхабаде, собрали представителей государственных учреждений национального и местного уровней, специалистов сфер здравоохранения и образования, а также экспертов социальной сферы. Встречи стали площадкой для обсуждения данных по велаятам, обмена мнениями и выработки практических решений, отвечающих местным и национальным приоритетам.

МИКС7, реализованный Государственным комитетом Туркменистана по статистике при технической поддержке ЮНИСЕФ и ЮНФПА, предоставляет наиболее полные и сопоставимые на международном уровне данные о положении детей и женщин в Туркменистане. Результаты обследования служат важной доказательной базой для мониторинга прогресса в достижении Целей устойчивого развития, реализации национальных приоритетов развития и подготовки отчётности по международным обязательствам Туркменистана в области прав человека.

В ходе круглых столов были представлены как достигнутый на национальном уровне прогресс, так и различия между регионами по ключевым направлениям, влияющим на положение детей и семей, включая здравоохранение, образование, раннее развитие ребенка, защиту детей, равенство возможностей, репродуктивное здоровье и насилия в отношении женщин. Участники обсудили, каким образом полученные данные могут способствовать разработке более целенаправленных мер государственной политики и совершенствованию услуг, особенно для наиболее уязвимых групп населения, включая детей, проживающих в сельской местности, детей с инвалидностью и семьи, сталкивающиеся с множественными факторами уязвимости.

«Надёжные данные имеют решающее значение для принятия обоснованных решений, способных улучшить жизнь детей и семей, — отметила Джалпа Ратна, Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане. — Эти обсуждения подтверждают общую приверженность национальных и местных партнёров тому, чтобы использовать данные не только как статистику, но и как основу для формирования государственной политики, совершенствования услуг и создания условий, при которых каждый ребёнок в Туркменистане сможет полностью реализовать свой потенциал».

В ходе тематических сессий участники рассмотрели, каким образом результаты МИКС7 соотносятся с обязательствами Туркменистана в рамках Конвенции о правах ребёнка, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенции о правах инвалидов, а также с национальными планами действий в области защиты прав ребёнка и обеспечения гендерного равенства. Основное внимание было уделено преобразованию данных в конкретные меры, включая укрепление услуг для детей и семей, предупреждение насилия, улучшение показателей репродуктивного здоровья и расширение межсекторального взаимодействия.

Обсуждения в велаятах также позволили участникам определить приоритетные вопросы, требующие первоочередного внимания, выработать практические предложения для реализации на национальном и местном уровнях, а также определить необходимые технические и институциональные меры поддержки для укрепления реализации и мониторинга принимаемых решений.

Итоги круглых столов будут способствовать дальнейшему диалогу между государственными учреждениями, организациями системы ООН и партнерами по вопросам использования качественных данных и доказательной базы для совершенствования планирования, распределения ресурсов и реализации программ. Укрепляя использование данных при принятии решений, Туркменистан продолжает развивать основанную на фактических данных государственную политику, направленную на обеспечение прав и благополучия каждого ребенка и каждой женщины. ///nCa, 2 июля 2026 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)