Одна гора, четыре сезона, бесконечные приключения в Турции

Расположенный у подножия величественной горы Улудаг, Бурса является одним из самых завораживающих уголков Турции, гармонично сочетающим в себе богатую историю, природные красоты и яркую культуру. Этот город, известный своим выдающимся наследием, целебными термальными источниками, знаменитыми горнолыжными курортами и самобытной гастрономией, предлагает гостям уникальное сочетание традиций, приключений и отдыха. Еще одним весомым поводом посетить Бурсу станет девятый забег Uludağ Premium Ultra Trail — самый престижный горный ультрамарафон Турции, который пройдет с 17 по 19 июля 2026 года.

В отличие от многих других горных ультрамарафонов, проходящих в отдаленных районах, Uludağ Premium Ultra Trail отличается удивительной доступностью: он расположен всего в двух часах езды от Стамбула и в 30 минутах от центра Бурсы. Это мероприятие является не просто спортивным испытанием — оно сочетает в себе потрясающую природную красоту горы Улудаг и богатое историческое наследие Бурсы. Преодолевая сложные трассы и поднимаясь к вершине, спортсмены совершат путешествие по ландшафтам, сформированным веками цивилизации — от древнего Королевства Вифинии до Османской империи.

Тысячи бегунов из 25 стран встретятся на горе Улудаг

Марафон 2026 года, проходящий под лозунгом «Мечта о беге на Улудаг!», соберет почти 3 000 спортсменов из 25 стран. Профессиональные бегуны и любители из Турции и со всего мира — в том числе из Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Польши, Швеции, Ирана, Грузии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландов, Румынии и Норвегии — соберутся в Бурсе, чтобы испытать свои силы на живописных, но технически сложных горных трассах Улудага.

Маршруты гонки проходят через некоторые из самых главных природных и культурных достопримечательностей Бурсы, в том числе деревню Джумалыкызык, внесенную в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, водопад Саитабат, деревню Зейнилер, Ледниковые озера и вершину Улудаг высотой 2 543 метра. Маршруты гонки на Улудаге пролегают через разнообразные ландшафты — от технических одиночных трасс до альпийских лугов с изобилием редких эндемичных растений. Регион признан важным центром биоразнообразия, где произрастает 791 вид растений, в том числе 108 эндемиков, а также несколько видов, находящихся под угрозой исчезновения в мире и в Европе. Здесь также обитают три ценных вида бабочек, что еще раз подчеркивает его статус одного из важнейших районов природного наследия Турции.

Пять трасс и новый опыт покорения вершины

В рамках 9 марафона Uludağ Premium Ultra Trail будут представлены пять трасс, подходящих для бегунов всех уровней подготовки:

UPUT70K (70 км / перепад высот 3 600 м): для тех, кто стремится покорить вершину

UPM42K (42 км / перепад высот 2 353 м): марафонская дистанция, где переплетаются история и природа

UPE30K (30 км / перепад высот 1 510 м): для тех, кто хочет насладиться техническими трассами

UP16K (16 км / перепад высот 500 м): возможность испытать азарт гонки на природе

UP6K (6 км / перепад высот 210 м): забег на природе, открытый для всех желающих

В этом году обновленная трасса дистанции 70 километров впервые приведет бегунов к вершине горы Улудаг, а участники дистанции 42 километра смогут подняться на малую вершину этой горы. А «ДЕТСКИЙ ЗАБЕГ» станет одним из самых ярких событий мероприятия, придав гоночному уик-энду живой и праздничный настрой.

Бурса за пределами трасс

Всего в двух часах езды от Стамбула город Бурса предлагает своим гостям удивительное сочетание истории, природы и гастрономии. Здесь находятся такие крупнейшие достопримечательности, как Большая мечеть (Улу-Джами), Зеленая мечеть и Мавзолей, караван-сарай «Коза-Хан», исторические крытые мосты-базары, Дом-музей Ататюрка и древний платан Инкая. Туристы также могут посетить Джумалыкызык — деревню, включенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и известную своими прекрасно сохранившимися домами Османской эпохи.

За пределами города находится Изник, включенный в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, который приглашает гостей посетить мечеть Святой Софии, традиционные мастерские по изготовлению керамической плитки и принять участие в различных мероприятиях на берегу озера Изник. 28 ноября 2025 года Папа римский Лев XIV посетил Изник (древнюю Никею), что стало первым в истории визитом действующего Папы в этот город. Эта поездка была приурочена к 1700-летию Первого Никейского собора. Ни одно путешествие в Бурсу не обходится без посещения исторических хаммамов города и дегустации его фирменных блюд: искендер-кебаб, засахаренных каштанов, молочной халвы и тахинли пиде, а в качестве знаковых сувениров особо выделяются оливки сорта Гемлик и бурский шелк.

///nCa, 3 июля 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)