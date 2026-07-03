Европейский банк реконструкции и развития и Зеленый климатический фонд запускают программу климатической устойчивости водных систем в Таджикистане и Кыргызстане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Зеленый климатический фонд (ЗКФ) запускают новую программу, направленную на укрепление устойчивости водных систем в Кыргызской Республике и Таджикистане в ответ на растущее климатическое воздействие на водные ресурсы и коммунальные услуги.

Программа «Устойчивые водные системы» (Resilient Water Systems) финансируется за счет кредитов ЕБРР на сумму 100 миллионов евро, грантов доноров на сумму 5 миллионов евро и грантовых средств ЗКФ на сумму 55 миллионов евро, сообщается в пресс-релизе ЕБРР.

Проект поддержит инвестиции в климатически устойчивое водоснабжение, водоотведение и ирригационную инфраструктуру. Наряду с этим будут проведены отраслевые реформы, усовершенствована работы коммунальных предприятий. Программа сочетает в себе оценку климатических рисков, выработку путей адаптации на уровне коммунальных предприятий, целевые инвестиции в инфраструктуру.

Это принесет пользу сотням тысяч людей за счет обеспечения более надежного и стабильного водоснабжения.

Водные системы по всей Центральной Азии подвергаются все большей нагрузке в результате повышения температуры, изменения структуры осадков, более частых засух и наводнений, а также растущей неопределенности в отношении доступности водных ресурсов в будущем. Многие существующие системы не были рассчитаны на подобные условия и требуют новых подходов к планированию и инвестициям.

Джанпьеро Наччи, управляющий директор ЕБРР по климатической стратегии и ее реализации, отметил: «Изменение климата меняет то, как работают водные системы и почему они дают сбой. Создание устойчивости требует большего, чем просто восстановление инфраструктуры. Оно требует понимания климатических рисков, укрепления институтов и инвестирования в системы, которые могут продолжать функционировать в условиях растущей неопределенности. Данная программа демонстрирует, как климатическая устойчивость может быть интегрирована в планирование и инвестиции в водном секторе, помогая сообществам, коммунальным службам и правительствам подготовиться к будущим вызовам».

Томас Эрикссон, региональный директор ЗКФ по Восточной Европе, Центральной Азии и Ближнему Востоку, подчеркнул: «Это крупная региональная инвестиция Зеленого климатического фонда в долгосрочную водную безопасность и климатическую устойчивость. Она поможет Кыргызской Республике и Таджикистану перейти от реактивного ремонта к более глубокой адаптации на системном уровне. Программа поддержит реформу политики, институциональное укрепление и климатически устойчивую инфраструктуру, что отражает стремление ЗКФ укреплять национальную ответственность за климатические действия и быть предпочтительным партнером для развивающихся стран»./// nCa, 3 июля 2026 г.