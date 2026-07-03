Стратегия поддержки села: как «Дайханбанк» финансирует аграрный сектор Туркменистана

В Туркменистане последовательно укрепляется экономический потенциал аграрного сектора за счет внедрения эффективных финансовых инструментов и расширения материально-технической поддержки сельхозпроизводителей. Об этом в своей статье, опубликованной в газете «Туркменистан», подробно рассказал начальник отдела дирекции кредитной политики Государственного коммерческого банка Туркменистана «Дайханбанк» Недер Недеров.

По информации представителя госбанка, ключевым элементом государственной политики в сфере АПК остается комплексное обеспечение арендаторов передовой спецтехникой, высококачественным семенным материалом, минеральными удобрениями и химическими средствами защиты растений. Финансирование этих производственных нужд бесперебойно осуществляется через специализированные кредитные линии «Дайханбанка».

Материальное стимулирование и гибкие расчеты

Одним из важнейших факторов роста производительности труда стало повышение государственных закупочных цен. Начиная с урожая 2024 года, государственная закупочная стоимость одной тонны пшеницы зафиксирована на уровне 2 000 манатов.

Как отмечает Недер Недеров, в настоящее время государственное объединение «Türkmengallaönümleri» ведет оперативные расчеты с производителями за счет банковских кредитов. Денежные средства регулярно перечисляются на счета арендаторов и землевладельцев в наличной и безналичной форме по их выбору. В частности, для удобства хлеборобов налажен механизм, позволяющий обналичивать с банковских карт до 50 тысяч манатов в течение одной недели после проведения окончательного расчета за сданный урожай.

Дополнительной мерой поддержки аграриев, совмещающих земледелие с животноводством, является возврат сырья. Производителям сельхозпродукции предоставляется право выкупа до 50% отходов, получаемых от переработки сданного государству объема (отруби, шрот, жмых и свекловичный жом), по специальным фиксированным государством ценам.

Линейка льготных кредитов и вкладов для АПК

В целях эффективного выполнения производственных планов — в том числе по сбору в 2026 году 1 миллиона 400 тысяч тонн пшеницы с площади 690 тысяч гектар — «Дайханбанк» предлагает гибкую систему финансирования:

Кредиты под 2% годовых: «Дайханбанк» предлагает производителям продукции банковские кредиты под 2 процента годовых для своевременного финансирования производственных затрат на выращивание таких культур, как хлопчатник, сахарная свекла и рис.

«Дайханбанк» предлагает производителям продукции банковские кредиты под 2 процента годовых для своевременного финансирования производственных затрат на выращивание таких культур, как хлопчатник, сахарная свекла и рис. Льготные кредиты под 1% годовых: предоставляются дайханским объединениям, хозяйствам, профильным АО, научно-исследовательским институтам, предпринимателям и арендаторам на срок до 10 лет с условием ежегодного возврата равными долями. Эти средства целевым образом направляются на модернизацию инфраструктуры: закупку сельхозмашин, экскаваторов, бульдозеров, водосберегающего оборудования, инновационных систем, а также труб и трансформаторов для орошения.

предоставляются дайханским объединениям, хозяйствам, профильным АО, научно-исследовательским институтам, предпринимателям и арендаторам на срок до 10 лет с условием ежегодного возврата равными долями. Эти средства целевым образом направляются на модернизацию инфраструктуры: закупку сельхозмашин, экскаваторов, бульдозеров, водосберегающего оборудования, инновационных систем, а также труб и трансформаторов для орошения. Сберегательные программы: для накопления и приумножения личных средств дайхан банк на регулярной основе предлагает двухлетний специализированный депозит «Galkynan daýhan» со ставкой 6% годовых.

Реализуемые финансовые механизмы и своевременное проведение расчетов с производителями обеспечивают стабильный рост объемов производства сельхозпродукции, увеличивают доходы фермеров и способствуют укреплению продовольственной безопасности страны.///nCa, 3 июля 2026 г.