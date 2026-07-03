Эмиратская компания Geosonic обследует более 200 километров трубопроводов в Туркменистане

Компания Geosonic со штаб-квартирой в ОАЭ, предоставляющая услуги по морской съемке и позиционированию данных, расширяет масштабы своей деятельности в Туркменистане, планируя принять участие в крупной программе подводного обследования и инспекции трубопроводов.

Geosonic получила очередной контракт в Туркменистане в рамках программы, которая охватывает более 200 километров трубопроводной инфраструктуры, сообщает издание «Offshore Energy».

Проект включает в себя инспекцию труб с помощью телеуправляемых подводных аппаратов, геофизические исследования и проверку катодной защиты, а также сбор подводных данных. Всё это необходимо для оценки состояния и управления целостностью критически важных морских объектов нефтегазового сектора.

«Этот расширенный объем работ, ставший для GEOSONIC вторым выигранным проектом в Туркменистане, знаменует собой еще одну важную веху для бизнеса. Он укрепляет наше растущее присутствие в Каспийском регионе и подтверждает нашу способность предоставлять комплексные решения по подводному обследованию и инспекции на крупномасштабных морских месторождениях», — заявили в компании./// nCa, 3 июля 2026 г.