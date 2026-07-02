ПРООН и Верховный суд Туркменистана содействуют цифровой трансформации судебной системы

Ашхабад, 2 июля 2026 года: Программа развития ООН (ПРООН) совместно с Верховным судом Туркменистана провела семинар для представителей судебной системы Туркменистана, посвященный международному опыту цифровой трансформации и реформирования судебных систем.

Мероприятие состоялось в рамках совместной инициативы ПРООН и Верховного суда Туркменистана, направленной на поддержку цифровой трансформации судебной системы страны и внедрение современных цифровых решений в сфере отправления правосудия.

В ходе семинара международные эксперты ПРООН представили лучшие международные практики цифровизации судебных систем, рассказали о современных подходах к внедрению электронного судопроизводства, цифровых сервисов для граждан, автоматизации судебного администрирования, а также о механизмах повышения эффективности и прозрачности судебной деятельности с использованием цифровых технологий.

Семинар ознаменовал начало практического этапа реализации совместной инициативы. В рамках данного этапа международные эксперты из Эстонии приступили к проведению комплексного анализа текущего состояния цифровизации судебной системы Туркменистана, охватывающего правовые, организационные, технические и функциональные аспекты судебной деятельности.

По итогам проведенной оценки будет подготовлен проект Дорожной карты цифровизации судебной системы Туркменистана. Документ определит приоритетные направления внедрения современных цифровых технологий, меры по повышению эффективности судебного администрирования, совершенствованию управления судебными процессами и расширению доступа граждан к правосудию посредством цифровых сервисов. ///nCa, 2 июля 2026 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)