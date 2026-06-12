В Туркменистане отмечают День науки: в фокусе внимания — инновации, развитие молодежи и научный прогресс

В Туркменистане отмечают День науки серией значимых мероприятий, подчеркивающих приверженность страны научному прогрессу, инновациям, образованию и поддержке молодых исследователей.

В центре праздничных мероприятий — открытие международной научной конференции «Наука, техника и инновационные технологии в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства». Форум проходит в гибридном формате, собирая ученых, профессоров, инженеров, преподавателей и представителей научно-исследовательских институтов из Туркменистана и из-за рубежа.

В своем приветственном Обращении к научному сообществу и участникам конференции Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что наука и технологии являются одними из главных двигателей национального развития и глобального прогресса.

Глава государства отметил, что в основе каждого крупного достижения независимого и нейтрального Туркменистана лежат успехи науки и инноваций. Он подчеркнул, что стратегия развития страны уделяет особое внимание интеграции научных достижений и передовых технологий в промышленность, укреплению интеллектуального потенциала и повышению конкурентоспособности национальной экономики.

По словам Президента, активные научные исследования ведутся в Академии наук Туркменистана, ее профильных институтах, Международном научно-технологическом парке, а также в различных ведомственных научно-исследовательских организациях. Результаты этих исследований направлены на модернизацию промышленности, создание экологически безопасных производственных систем, а также на строительство современных городов и сел.

Особое внимание, как отметил Президент, уделяется укреплению связи между наукой, технологиями, производством и промышленностью при одновременном инвестировании в человеческий капитал посредством подготовки высококвалифицированных инженеров, технологов и исследователей. Туркменским ученым регулярно предоставляются возможности для прохождения стажировок в ведущих международных научных центрах и участия в международных исследовательских программах.

Президент также подчеркнул важность расширения международного сотрудничества в области науки, технологий и инноваций с научно-исследовательскими институтами и университетами стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Европы и Америки, а также с международными организациями и научными ассоциациями.

Признание заслуг молодых ученых

По случаю Дня науки Президент Сердар Бердымухамедов также обратился к победителям общенационального конкурса научных работ среди молодежи, поздравив их с достижениями и подчеркнув ключевую роль молодых исследователей в будущем развитии страны.

Глава государства подтвердил, что развитие науки и образования, внедрение научных достижений в сектора экономики, а также воспитание нового поколения образованных и патриотичных граждан остаются в числе ключевых приоритетов государства.

В качестве важных основ для раскрытия научных талантов и построения экономики, основанной на знаниях, он назвал реализацию обновленного Закона Туркменистана «О государственной молодежной политике» и принятие Стратегии развития науки в Туркменистане на 2024–2052 годы. По словам Президента, молодые исследователи проявляют все большую активность в академических институтах, высших учебных заведениях, научно-исследовательских центрах, лабораториях и инновационных структурах. Их работа в области научных открытий, инженерии, промышленных инноваций, информационных технологий и цифровой трансформации напрямую способствует решению важнейших социально-экономических задач, стоящих перед страной.

Президент также особо отметил усилия правительства по созданию благоприятных условий для молодых ученых на базе Академии наук, Международного научно-технологического парка и высших учебных заведений, наряду с предоставлением возможностей для международного обучения и научных обменов.

«Динамичное развитие нашей страны во многом зависит от молодых граждан, обладающих глубокими научными знаниями и эффективно применяющих их на практике», — заявил Президент, с удовлетворением отметив растущие успехи туркменских студентов и исследователей на международных научных и образовательных конкурсах.

Присвоение академических званий Президенту

Накануне празднования Дня науки Академия наук Туркменистана объявила об избрании Президента Сердара Бердымухамедова академиком Академии наук Туркменистана по направлению экономических и политических наук.

Согласно постановлению, принятому Общим собранием Академии наук, данное решение было принято с учетом роли Президента в продвижении социально-экономического развития, укреплении науки и образования, модернизации здравоохранения, внедрении передовых технологий в экономику и промышленность, поддержке развития молодежи, а также в продвижении курса Туркменистана на международной арене, основанного на принципах мира, дружбы и нейтралитета.

Кроме того, Президиум Высшей аттестационной комиссии Туркменистана присвоил Президенту Сердару Бердымухамедову ученое звание профессора по направлению экономических и политических наук.

В решении отмечается его вклад в научно-технические, промышленные, социально-экономические и инновационные преобразования общегосударственного значения, а также его роль в расширении международного сотрудничества и проведении миролюбивой внутренней и внешней политики. Президент Сердар Бердымухамедов уже имеет ученую степень доктора политических наук.

Наука как опора национального развития

Празднование Дня науки и приуроченные к нему события вновь подчеркнули стратегическое видение Туркменистана, в котором наука рассматривается как ключевая опора национального развития. Государственная политика продолжает делать упор на экономический рост, основанный на инновациях, технологической модернизации, цифровой трансформации и воспитании нового поколения ученых, способных внести вклад в достижение долгосрочных целей развития страны.

Международная конференция и научные инициативы молодежи наглядно продемонстрировали усилия страны по укреплению как внутреннего научного потенциала, так и международного научного сотрудничества, закрепляя роль исследований и инноваций в формировании будущего Туркменистана. /// nCa, 12 июня 2026 г.