Критически важные минералы и редкоземельные элементы: ресурсы, формирующие будущее

nCa Report

На протяжении большей части последнего десятилетия мировая энергетическая повестка была сосредоточена на нефти, природном газе и возобновляемых источниках энергии. Однако в последние годы в центре внимания оказалась еще одна группа ресурсов — критически важные минералы и редкоземельные элементы. Сегодня они играют ключевую роль в вопросах экономической безопасности, промышленной политики, технологического развития и устойчивости глобальных цепочек поставок. Именно эти материалы лежат в основе производства электромобилей, объектов возобновляемой энергетики, систем искусственного интеллекта, полупроводников, а также продукции аэрокосмической и оборонной промышленности.

Хотя термины «критически важные минералы» и «редкоземельные элементы» нередко используются как синонимы, на самом деле они обозначают разные понятия. Понимание этой разницы важно для того, чтобы оценить, почему страны по всему миру, включая государства Центральной Азии, привлекают все больше внимания благодаря своим минеральным ресурсам.

Что такое критически важные минералы?

В отличие от золота или железной руды, понятие «критически важные минералы» относится не к геологической, а к стратегической и экономической классификации. Как правило, к ним относят минералы, которые:

имеют решающее значение для ключевых отраслей промышленности и обеспечения национальной безопасности;

практически невозможно или крайне сложно заменить в большинстве сфер применения;

подвержены риску перебоев в поставках, поскольку их добыча или переработка сосредоточены в ограниченном числе стран.

Каждое государство формирует собственный перечень критически важных минералов, исходя из своих национальных приоритетов. Соединенные Штаты, Европейский союз, Япония и ряд других стран регулярно обновляют такие списки. Хотя они во многом совпадают, полностью идентичными их назвать нельзя. В целом, эти минералы включают:

Минерал Основные области применения Литий Аккумуляторные батареи, системы накопления энергии Медь Электроэнергетические сети, электродвигатели, кабели, электроника Никель Аккумуляторы для электромобилей, производство нержавеющей стали Кобальт Катоды аккумуляторов, сплавы для аэрокосмической промышленности Графит Аноды аккумуляторов Вольфрам Станочное оборудование, аэрокосмическая и оборонная промышленность Галлий Полупроводники, телекоммуникационное оборудование Германий Волоконно-оптические системы, инфракрасная оптика Редкоземельные элементы Постоянные магниты, электроника, ветрогенераторы, оборонные системы

По данным Международного энергетического агентства (МЭА, IEA), критически важные минералы сегодня являются основой не только для технологий чистой энергетики, но и для высокотехнологичного производства, инфраструктуры искусственного интеллекта, современных телекоммуникаций и аэрокосмической отрасли.

Ожидается, что спрос на эти ресурсы будет уверенно расти как минимум до 2040 года. Согласно докладу Global Critical Minerals Outlook 2026, опубликованному МЭА в июле 2026 года, в рамках сценария Stated Policies Scenario (STEPS) совокупный мировой спрос на критически важные минералы к 2040 году почти удвоится. При этом спрос на литий увеличится более чем втрое, а потребление никеля, графита и редкоземельных элементов вырастет на 50–90%.

Что такое редкоземельные элементы?

Редкоземельные элементы (РЗЭ) — это отдельная группа из 17 металлических химических элементов. В нее входят 15 лантаноидов, а также скандий и иттрий. Наиболее известными представителями этой группы являются неодим, празеодим, диспрозий, тербий, церий и европий.

Редкоземельные элементы обладают уникальными магнитными, оптическими и электронными свойствами, благодаря которым их практически невозможно заменить при производстве современных высокотехнологичных изделий и оборудования. Именно эти свойства делают РЗЭ незаменимыми для целого ряда передовых технологий:

Редкоземельный элемент Основные области применения Неодим Постоянные магниты для электромобилей и ветрогенераторов Празеодим Высокопроизводительные магниты, авиационные двигатели Диспрозий Термостойкие постоянные магниты Тербий Электроника, светотехника, специализированные магниты Европий Дисплеи и технологии освещения Церий Каталитические нейтрализаторы, полировка стекла

Несмотря на свое название, редкоземельные элементы вовсе не являются исключительно редкими в земной коре. Некоторые из них встречаются даже чаще, чем медь или свинец.

Основная проблема заключается в другом: они редко образуют месторождения с экономически рентабельной концентрацией и, как правило, тесно связаны друг с другом, что делает их разделение сложным и дорогостоящим процессом.

При этом добыча — лишь первый этап. Очистка и разделение редкоземельных элементов требуют сложных технологий, специализированных химических реагентов и высокой квалификации специалистов. Именно поэтому сегодня дискуссии вокруг РЗЭ все чаще сосредоточены не столько на добыче, сколько на возможностях их переработки и последующего производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Как отмечает Международное энергетическое агентство (МЭА), хотя в разных регионах мира реализуются новые проекты по добыче редкоземельных элементов, мощности по их переработке и выпуску готовой продукции по-прежнему сосредоточены в ограниченном числе стран. Такая концентрация остается одним из главных факторов уязвимости мировых цепочек поставок.

Редкоземельные элементы — лишь часть общей картины

Распространено мнение, что современная глобальная конкуренция за ресурсы связана исключительно с редкоземельными элементами. Однако в действительности правительства уделяют внимание гораздо более широкому кругу стратегически важных минералов.

Так, медь незаменима для развития электроэнергетических сетей. Литий, никель, кобальт и графит являются ключевыми компонентами аккумуляторных батарей. Галлий и германий необходимы для производства полупроводников, а вольфрам и титан имеют критическое значение для аэрокосмической и оборонной промышленности.

Согласно последней оценке МЭА, к числу материалов с наиболее высоким риском перебоев в поставках относятся галлий, графит, магнитные редкоземельные элементы, вольфрам, кобальт и германий. Это объясняется их стратегической важностью, ограниченными возможностями замены, а также высокой концентрацией добычи или переработки в небольшом числе стран.

Почему спрос продолжает расти

Рост спроса на критически важные минералы обусловлен не краткосрочной рыночной конъюнктурой, а глубокими технологическими изменениями в мировой экономике.

Электромобили требуют значительно большего количества специализированных минералов по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Для производства ветрогенераторов необходимы высокоэффективные постоянные магниты. Развитие современных электрических сетей невозможно без увеличения потребления меди. Кроме того, центры обработки данных, обеспечивающие работу систем искусственного интеллекта, современная телекоммуникационная инфраструктура и производство полупроводников также зависят от стабильных поставок специализированного минерального сырья.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2025 году около 75% прироста мирового спроса на ключевые критически важные минералы пришлось на энергетические технологии. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял около 70%. Одновременно все более значимым фактором роста становятся цифровая экономика и высокотехнологичные отрасли промышленности.

Почему переработка не менее важна, чем добыча

Наличие месторождений само по себе еще не делает страну стратегически важным игроком на мировом рынке.

Полноценная цепочка создания стоимости включает несколько этапов: геологоразведку, добычу, обогащение сырья, химическую переработку, рафинирование, производство компонентов и выпуск готовой промышленной продукции.

Многие государства обладают значительными запасами полезных ископаемых, однако лишь немногие смогли создать развитую промышленность по их глубокой переработке.

Как отмечает МЭА, несмотря на расширение добычи в разных регионах мира, мощности по переработке сырья и производству продукции более высоких переделов по-прежнему сосредоточены в ограниченном числе стран. Более того, именно переработка, а не добыча, сегодня считается главным узким местом мировой цепочки поставок и основным препятствием для ее диверсификации.

Роль Центральной Азии в новой сырьевой карте мира

Центральная Азия привлекает все больше внимания со стороны международного сообщества благодаря богатому и разнообразному минерально-сырьевому потенциалу. В странах региона уже разведаны или считаются перспективными месторождения ряда стратегически важных минералов, имеющих ключевое значение для современной промышленности и высоких технологий:

Страна Ключевые минеральные ресурсы Казахстан Уран, медь, хром, месторождения редкоземельных элементов, вольфрам Узбекистан Медь, вольфрам, молибден, уран, перспективные месторождения редкоземельных элементов Кыргызстан Сурьма, вольфрам, месторождения редкоземельных элементов, золото Таджикистан Сурьма, серебро, вольфрам, месторождения редкоземельных элементов Туркменистан Перспективные месторождения отдельных промышленных и стратегически важных минералов; геологоразведочные работы продолжаются

Казахстан является крупнейшим в мире производителем урана. Национальная компания «Казатомпром» обеспечивает около 40% мировой добычи этого сырья, значительно опережая следующих по объему производителей — Канаду и Намибию. Кроме того, страна располагает крупными запасами меди и хрома.

Узбекистан входит в число важных производителей меди и золота, одновременно продолжая геологоразведочные работы по поиску новых месторождений критически важных минералов.

Кыргызстан и Таджикистан обладают значительными запасами сурьмы и вольфрама, а также выявленными месторождениями редкоземельных элементов. Вместе с тем геологический потенциал стран региона существенно различается, и многие месторождения пока находятся на стадии геологоразведки или оценки, а не промышленной разработки.

Насколько важную роль может сыграть Центральная Азия?

На сегодняшний день ни одна крупная международная организация не дает оценки того, какую долю мирового спроса на критически важные минералы в будущем сможет обеспечить Центральная Азия.

Это будет зависеть не только от наличия природных ресурсов, но и от целого ряда других факторов: продолжения геологоразведочных работ, привлечения инвестиций в добывающие проекты, получения экологических и регуляторных разрешений, создания мощностей по переработке и рафинированию сырья, развития транспортно-логистической инфраструктуры, доступа к современным технологиям и формирования долгосрочных коммерческих партнерств.

Иными словами, наличие минеральных ресурсов означает наличие потенциала, но само по себе еще не гарантирует их промышленную добычу и успешный выход на мировой рынок.

Взгляд в будущее

Растущий международный интерес к критически важным минеральным ресурсам отражает структурные изменения в мировой экономике — электрификация, цифровизация, искусственный интеллект и передовые производственные технологии повышают спрос на специализированные материалы. Для Центральной Азии это создает как новые возможности, так и вызовы. Регион обладает значительными геологическими ресурсами, однако их долгосрочная значимость будет в равной степени зависеть и от того, что происходит «на поверхности»: способности развивать перерабатывающие отрасли, привлекать инвестиции, укреплять инфраструктуру и переходить на более высокие звенья с добавленной стоимостью в глобальных цепочках поставок.

Как неоднократно подчеркивало Международное энергетическое агентство (МЭА), будущее критически важных минералов больше не сводится к одной лишь добыче. Речь идет о создании устойчивых, диверсифицированных и технологически продвинутых цепочек поставок, способных обеспечить потребности промышленности XXI века. /// nCa, 27 июля 2026 г.