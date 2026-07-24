Туркменистан и ЕС обсуждают вопросы визовой политики и сотрудничества миграционных служб

Посол Туркменистана Сапар Пальванов провёл встречу с заместителем Генерального директора Генерального директората Европейской комиссии по миграции и внутренним делам (DG HOME) Йоханнесом Лухнером, сообщает Посольство Туркменистана в Бельгии.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Туркменистаном и Европейским союзом в сферах миграции, мобильности, визовой политики и защиты интересов граждан за рубежом.

Посол отметил, что взаимодействие между Туркменистаном и Европейским союзом вступает в более активный этап, сопровождающийся увеличением количества взаимных поездок, официальных контактов и совместных мероприятий. В этой связи была подчёркнута важность дополнения торгово-экономической и транспортной повестки практическим сотрудничеством в области миграции и внутренних дел.

Туркменская сторона выразила заинтересованность в установлении прямых рабочих контактов между Государственной миграционной службой Туркменистана, DG HOME и компетентными органами государств-членов ЕС. Такое взаимодействие могло бы содействовать оперативному обмену информацией, решению документарных и консульских вопросов, а также повышению эффективности защиты интересов граждан Туркменистана, находящихся за рубежом.

Стороны также обсудили возможности облегчения взаимных поездок, включая проводимые Туркменистаном консультации со странами Бенилюкса по вопросу взаимного освобождения владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований. Были рассмотрены действующие механизмы Европейского союза, позволяющие совершенствовать условия выдачи многократных шенгенских виз и развивать местное консульское сотрудничество.

Отдельное внимание было уделено реализации Национального плана действий Туркменистана по борьбе с торговлей людьми на 2025–2029 годы. Туркменская сторона выразила готовность развивать сотрудничество с европейскими партнёрами, участвовать в экспертных обменах, профильных программах и совместных мероприятиях по предупреждению торговли людьми, незаконного ввоза мигрантов и транснациональной организованной преступности.

В ходе беседы были также затронуты перспективы подготовки Расширенного соглашения о партнёрстве и сотрудничестве между Туркменистаном и Европейским союзом. Было отмечено, что создание более широкой договорно-правовой основы могло бы способствовать институционализации диалога в сферах миграции, мобильности, визовой политики и безопасности.

Чиновник Европейской комиссии приветствовал заинтересованность Туркменистана в развитии сотрудничества и подтвердил готовность DG HOME поддерживать рабочие контакты, проводить предварительные консультации и обмениваться информацией с туркменской стороной.///nCa, 24 июля 2026 г.