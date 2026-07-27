Промышленный вектор партнерства: в Ашхабаде проходит трехдневный туркмено-узбекский бизнес-форум

Эльвира Кадырова

26 июля в Торгово-промышленной палате Туркменистана открылся туркмено-узбекский бизнес-форум. Главным лейтмотивом встречи, объединившей более 20 компаний с каждой стороны, стали новые перспективы и стратегические точки роста в строительной и промышленной сферах.

Задавая тон встрече, с приветственными обращениями к участникам обратились заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Туркменистана Азат Назаров, Посол Республики Узбекистан в Туркменистане Равшанбек Алимов и заместитель председателя правления Ассоциации «Узпромстройматериалы» Улугбек Хакбердиев.

Как подчеркнул Посол Равшанбек Алимов, учитывая масштабные программы строительства и глубокую модернизацию экономик обоих государств, продвижение производственной кооперации в сфере стройматериалов становится одним из наиболее перспективных направлений.

По словам дипломата, Узбекистан открыт к расширению промышленного взаимодействия, активному обмену технологиями, созданию совместных производств и налаживанию взаимных поставок продукции с братским Туркменистаном.

Трехдневный форум призван стать не просто площадкой для диалога, а эффективным катализатором для B2B и B2G переговоров. Ожидается, что эти контакты трансформируются в конкретные совместные проекты. Спектр направлений внушителен:

производство строительных и лакокрасочных материалов;

выпускание сэндвич-панелей, металлоконструкций и теплоизоляции;

изготовление декоративного сырья, плитных материалов и неметаллической минеральной продукции;

поставки профилей, фитингов, резиновых и пластиковых изделий;

выпуск металлической продукции, чугуна, стали, ферросплавов, саморезов и других стройматериалов.

Узбекский бизнес на форуме представлен флагманами индустрии, в числе которых: Original Color Mix (лакокрасочные материалы), AKFA Group (стройматериалы, сэндвич-панели, металлоконструкции), KHAT DECOR (декоративное сырье и плиточные материалы), Khorezm Insulation Group (металлическая и минеральная продукция), Pipe Metal (профили и фитинги), Basalt Wool (теплоизоляция), Azia Metal Prof (чугун, сталь, ферросплавы, арматура А500С, катанка, профили для гипсокартона и дорожные ограждения), Power Crane (мостовые и козловые краны), Jizzakh Insulation (пластиковые изделия) и МЕХМАШ (производство саморезов).

Важным участником встречи стала Ассоциация «Узпромстройматериалы» — мощное связующее звено между государством и частными производителями, объединяющее более 10 тысяч предприятий. Индустриальный гигант производит свыше 200 видов продукции, имеет объемы инвестиций и экспорта по 2 миллиарда долларов США и поставляет стройматериалы в более чем 60 стран мира.

Заместитель председателя правления ассоциации Улугбек Хакбердиев отметил, что Ташкент придает особое значение контактам с Ашхабадом. На данный момент основной объем экспорта строительных материалов из Узбекистана в Туркменистан достигает 37 миллионов долларов США.

«Мы готовы активизировать прямые связи между предприятиями двух стран, увеличить поставки востребованной продукции, реализовать совместные инвестиционные проекты», — заявил Хакбердиев.

Практическую сторону и устойчивость сложившихся торговых каналов подтвердил начальник отдела внешнеэкономических связей Управления маркетинга и ВЭС Министерства промышленности и строительного производства Туркменистана Мекан Сопыев. В качестве наглядного примера он привел многолетний обмен: Туркменистан регулярно экспортирует в Узбекистан цемент, стеклоизделия и газобетон, а взамен импортирует кальцинированную соль, необходимую как сырье для отечественного стекольного производства.

«Туркменская сторона всегда открыта для обсуждения позитивных идей, предложений, ответственного и надёжного партнёрства», — резюмировал Мекан Сопыев.

Презентуя свои возможности, узбекские производители подчеркнули, что многие из них уже укрепили позиции на рынках Центральной Азии, СНГ и Европы, но расценивают туркменский рынок как стратегический. Потенциал сотрудничества двух соседей далеко не исчерпан: благоприятный климат создан для наращивания взаимной торговли, привлечения инвестиций и внедрения цифровых производственных решений.

Завершая официальную часть, Азат Назаров акцентировал внимание на том, что именно предприниматели способны оперативно находить новые формы сотрудничества, выстраивать устойчивые производственные связи, расширять взаимные поставки продукции и создавать новые конкурентоспособные производства.

Торгово-промышленная палата Туркменистана подтвердила готовность оказывать всестороннее содействие развитию деловых контактов с Узбекистаном, организации взаимных бизнес-миссий, проведению выставок, форумов и других мероприятий, направленных на углубление сотрудничества между предпринимателями двух государств. ///nCa, 27 июля 2026 г.

Несколько фото с мероприятия: