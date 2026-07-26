Промышленный пояс, транспортный центр и Высший совет – Туркменистан предложил Узбекистану новые форматы партнерства 

24 июля 2026 г. состоялся телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

В начале беседы Гурбангулы Бердымухамедов тепло поздравил узбекского лидера с 69-летием, выразив искренние пожелания здоровья и успехов в государственной деятельности.

Солидарность на международной арене и подготовка к 81-й сессии Генассамблеи ООН

В ходе обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества Аркадаг Бердымухамедов подчеркнул высокую эффективность взаимодействия двух стран в рамках международных структур. Национальный Лидер выразил признательность узбекской стороне за неизменную поддержку внешнеполитического курса Туркменистана.

Было отмечено, что в ближайшее время Туркменистан обнародует свои приоритетные позиции на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевые подходы Ашхабада по глобальной повестке во многом совпадают или созвучны с видением Ташкента. В этой связи Аркадаг Бердымухамедов выразил уверенность в том, что наши страны продолжат взаимно поддерживать выдвигаемые в рамках Сообщества Наций инициативы международной значимости.

Кроме того, стороны обсудили совместную подготовку к крупным международным мероприятиям, саммитам и форумам, запланированным на октябрь в Национальной туристической зоне «Аваза». Гурбангулы Бердымухамедов особо отметил важную роль Узбекистана в организации этих встреч, призванных укрепить региональную дружбу и кооперацию.

Новые драйверы экономического и инфраструктурного развития

Высоко оценив доверительный и результативный политический диалог на высшем уровне, Национальный Лидер туркменского народа выдвинул ряд масштабных инициатив, направленных на долгосрочное расширение партнерства:

«Промышленно-технологический пояс»: создание совместных промышленных предприятий и высокотехнологичных центров для выпуска высококонкурентной экспортной и интеллектуальной продукции.

создание совместных промышленных предприятий и высокотехнологичных центров для выпуска высококонкурентной экспортной и интеллектуальной продукции. Транспортно-логистический центр на границе: формирование крупного транзитного узла по маршруту Восток–Запад, который обеспечит эффективную связку между транспортными сетями Азии и Европы.

формирование крупного транзитного узла по маршруту Восток–Запад, который обеспечит эффективную связку между транспортными сетями Азии и Европы. Высший совет «Туркменистан – Узбекистан»: учреждение нового институционального формата межгосударственного взаимодействия для координации стратегических проектов.

В завершение разговора Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что это лишь некоторые предложения по дальнейшему развитию взаимовыгодного партнёрства и выразил уверенность в том, что идеи Шавката Мирзиёева по укреплению двусторонних связей, основанных на братском отношении к Туркменистану и его народу, также ориентированы на долгосрочную перспективу.///nCa, 26 июля 2026 г.