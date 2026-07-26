Туркменистан и Азербайджан протестировали eTIR перевозки в Турцию и Узбекистан

Туркменистан и Азербайджан начали обмениваться в режиме реального времени информацией о грузовых автотранспортных средствах, следующих транзитом через Каспийское море с использованием международной цифровой системы eTIR. Новый механизм призван ускорить прохождение таможенных процедур и повысить эффективность перевозок по транспортному коридору между Европой и Центральной Азией.

Как сообщили в Государственной таможенной службе Туркменистана, обмен данными организован между таможенными ведомствами двух стран. При поддержке Международного союза автомобильного транспорта (IRU) уже успешно проведен тестовый обмен информацией по двум маршрутам: из Азербайджана через Туркменистан в Узбекистан и из Туркменистана через Азербайджан в Турцию.

Этот проект стал одним из первых примеров прямого цифрового взаимодействия между таможенными службами государств, расположенных на международном транспортном коридоре, соединяющем Европу и Центральную Азию.

Система eTIR позволяет передавать таможенные данные в электронном виде в режиме реального времени. Благодаря этому сокращается объем бумажного документооборота, снижаются риски ошибок, ускоряется оформление грузов на границе и уменьшаются транспортные издержки. В результате повышается привлекательность транзитных маршрутов, проходящих через территории Туркменистана и Азербайджана, для международных перевозчиков.

Внедрение цифрового обмена данными осуществляется в рамках проекта «Развитие региональной взаимосвязанности посредством цифровизации таможенного дела и создание “Умной” таможни», направленного на модернизацию таможенной инфраструктуры и развитие международных транспортно-логистических связей. ///nCa, 26 июля 2026 г.