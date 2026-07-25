Старше Великого шелкового пути: шелководству в Центральной Азии 4000 лет

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Шелководство проникло в Центральную Азию около 4000 лет назад — почти на 2000 лет раньше, чем долгое время считали историки. К такому выводу учёные пришли после обнаружения трех древних коконов шелкопряда на территории памятника эпохи бронзы Сапаллитепа в Узбекистане, пишет онлайн-журнал Archeology News.

Многие годы исследователи связывали распространение производства шёлка за пределами Китая с Великим шёлковым путем, расцвет которого пришёлся на периоды династии Хань и Древнего Рима.

Однако новые находки указывают на том, что производство шелка достигло Центральной Азии задолго до формирования этих знаменитых торговых маршрутов.

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, сфокусировано на трёх хорошо сохранившихся коконах, найденных в ходе раскопок вдоль реки Сурхандарья. Засушливый климат Сапаллитепа помог сберечь эти хрупкие артефакты на протяжении почти четырёх тысячелетий. Применив микроскопический анализ, исследование белков и прямое радиоуглеродное датирование, учёные идентифицировали коконы как Bombyx mori — одомашненного тутового шелкопряда, который используется для производства шёлка и по сей день.

Source: Science Advances

Радиоуглеродный анализ датирует коконы периодом между 1940 и 1765 годами до н. э. По данным исследовательской группы, это самые древние из надёжно датированных коконов Bombyx mori, когда-либо найденных археологами. Даже в Китае, где впервые начали разводить этот вид, не сохранились коконы подобного возраста, поскольку такие органические остатки крайне редко доживают до наших дней.

Эта находка имеет особое значение, так как вид Bombyx mori тесно связан с традициями тутового шелководства, зародившейся в Древнем Китае. (В других регионах Азии позже использовались иные виды диких шелкопрядов для получения шелка сортов Туссар, Эри и Муга).

Исследователи обнаружили в Сапаллитепа ещё одну важную улику: рядом с коконами лежали древесные угли тутового дерева (шелковицы). Листья шелковицы служат основным кормом для Bombyx mori, поэтому наличие этих деревьев было необходимым условием для разведения одомашненного шелкопряда. Команда отмечают, что найденные фрагменты угля являются древнейшим из известных свидетельств произрастания тутовых деревьев в Центральной Азии.

Исследование предполагает, что шелкопряды и тутовые деревья попали в южную часть Центральной Азии по маршрутам, проходившим вдоль южных склонов Гималаев, хотя имеющиеся данные не исключают и других путей. Кроме того, на объекте был найден уголь цитрусовых деревьев, что подкрепляет версию о связях с более южными регионами.

В ходе ранних раскопок в Сапаллитепа уже находили фрагмент тканого шелкового полотна. Провести его новые лабораторные анализы не удалось из-за правил консервации экспонатов, однако в архивных записях описывается полотно простого переплетения из пряденой шёлковой нити, что полностью соответствует ранним китайским методам шелкоткачества. В совокупности найденные коконы, остатки шелковицы и фрагмент ткани прямо указывают на то, что в древнем поселении велось собственное производство шёлка.

Исследование предлагает принципиально новую хронологию распространения шелководства. Вместо точки отсчёта в 2000 лет назад, связанной с Шёлковым путём, продвижение одомашненного шелкопряда и выращивание тутовых деревьев в Центральной Азии началось ещё в эпоху бронзы, уводя историю производства шелка в более глубокую античность. ///nCa, 25 июля 2026 г.