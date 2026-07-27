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Туркменистан заявляет о недопустимости атак на судна в Каспийском море

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Министерство иностранных дел Туркменистана опубликовало следующее заявление:

“25 июля 2026 года в международных средствах массовой информации были опубликованы сообщения об атаке морского судна в акватории Каспийского моря.

В этой связи, Министерство иностранных дел Туркменистана заявляет о недопустимости подобных действий.

Туркменистан как прикаспийское государство и страна, обладающая статусом постоянного нейтралитета, признанного Организацией Объединённых Наций, подчёркивает, что Каспий является морем мира, согласия и добрососедства.”

///Пресс-служба МИД Туркменистана, 27 июля 2026 г.

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