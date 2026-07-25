Туркменистан определил приоритетные позиции на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

На очередном заседании Кабинета министров Туркменистана вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов представил отчет о Приоритетных позициях страны на предстоящей 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

Представленный документ охватывает ключевые направления внешней политики государства, главным из которых остается укрепление всеобщего мира, безопасности и продвижение превентивной дипломатии.

Мир, безопасность и новые международные платформы

В рамках предстоящей сессии Ашхабад планирует провести под эгидой ООН межгосударственные консультации по подготовке Стратегии всеобщего мира, основанной на принципах мира, безопасности и превентивной дипломатии.

В качестве стратегической инициативы Туркменистан предложит объявить 2027–2037 годы Десятилетием диалога и превентивной дипломатии ООН, а также создать Группу друзей многосторонности и суверенного равенства государств.

Продолжится работа и по созданию Университета мира и нейтралитета: следующим шагом станут консультации по открытию Академического центра мира, нейтралитета и превентивной дипломатии при Институте международных отношений МИД Туркменистана.

Кроме того, страна представит очередной проект Резолюции ГА ООН о роли Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).

Цифровое доверие и искусственный интеллект

Откликаясь на современные глобальные вызовы, Туркменистан выступит с инициативой разработки под эгидой ООН Международного кодекса по мирному использованию искусственного интеллекта в международных отношениях и дипломатии. Для обсуждения вопросов цифровой безопасности и этики ИИ в Ашхабаде планируется организовать экспертный диалог при поддержке ООН.

Транспорт, логистика и энергетика

В развитие принятой на 80-й сессии ГА ООН резолюции о «Десятилетии устойчивого транспорта ООН на 2026–2035 годы» Туркменистан продолжит работу над созданием Глобального атласа устойчивой транспортной связности.

Среди других ключевых экономических инициатив:

Дальнейшая реализация Авазинской программы действий (2024–2034) и Авазинской политической декларации.

Создание в Туркменистане под эгидой ООН Международного центра по устойчивой торговой логистике и таможенному сотрудничеству.

Формирование под патронатом ООН трансрегионального транспортного коридора, связывающего Южную и Центральную Азию с Европой через Каспийское море.

Проведение консультаций по подготовке к форуму высокого уровня «Стабильная энергетика для всех».

Экологическая повестка и климатическая стойкость

В сфере экологии Туркменистан предложит учредить Ашхабадский климатический диалог — новую многостороннюю институциональную платформу для продвижения экологических инициатив. Особый акцент будет сделан на укреплении климатической устойчивости регионов, пострадавших от засухи и дефицита водных ресурсов.

Гуманитарный диалог и международное право

Туркменистан продолжит активно поддерживать площадки Диалога женщин и Диалога молодёжи Центральной Азии, расширяя сотрудничество с Комиссией ООН по миростроительству и структурой «ООН-женщины» в рамках глобальных повесток «Женщины, мир и безопасность» и «Молодежь, мир и безопасность».

В области правового сотрудничества Туркменистан, в рамках инициативы об объявлении 2028 годаГодом международного права, намерен провести у себя Международный форум, посвященный взаимосвязи международного права, разоружения, нейтралитета и устойчивого развития.

Укрепление позиций в структурах ООН

В период 2026–2028 годов Туркменистан продолжит активную работу в качестве члена Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС).

Параллельно ведется подготовка к выдвижению кандидатуры Туркменистана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2031–2032 годы в ходе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Официальный текст Приоритетных позиций будет направлен в Секретариат ООН, распространен среди стран-членов Организации и опубликован в СМИ.

Подводя итоги отчета, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан придаёт особое значение развитию многостороннего сотрудничества с Сообществом Наций, укреплению всеобщего мира и безопасности. Одобрив представленные предложения, глава государства поручил вице-премьеру, министру иностранных дел должным образом подготовиться к 81-й сессии Генассамблеи ООН. ///nCa, 25 июля 2026 г.