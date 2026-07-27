География, которая никуда не исчезнет

Тарик Саиди

Срединный коридор (Middle Corridor) по праву стал одной из самых обсуждаемых транспортно-логистических инициатив в Евразии. Он привлекает беспрецедентное внимание со стороны политиков, сопровождается значительными финансовыми обязательствами и вызывает растущий интерес у бизнеса.

Во многом такой интерес вполне оправдан.

Коридор позволяет диверсифицировать торговые маршруты, укрепляет экономические перспективы стран, расположенных вдоль его трассы, и повышает устойчивость глобальных цепочек поставок. Все эти преимущества имеют самостоятельную ценность и не нуждаются в дополнительных обоснованиях.

В nCa мы последовательно выступаем в поддержку Срединного коридора, поскольку считаем его экономически обоснованным проектом, способным изменить структуру региональной торговли и открыть новые возможности для стран Центральной Азии и всего евразийского пространства.

Однако поддержка Срединного коридора не должна требовать отрицания географической реальности.

Все чаще вопросы транспортной связанности Евразии рассматриваются через призму текущей геополитической ситуации, а не долгосрочной экономической логики. Это вполне объяснимо.

Политические обстоятельства неизбежно влияют на коммерческие решения. Государства реагируют на вызовы своего времени, а бизнес вынужден адаптироваться к меняющимся условиям.

Проблема возникает тогда, когда временные политические факторы начинают определять долгосрочное экономическое мышление.

Политика по своей природе изменчива.

Меняются правительства. Корректируется государственная политика. Трансформируются союзы. Международные отношения проходят через периоды противостояния, компромиссов и сближения. История редко развивается по прямой линии.

География же не ведет переговоров.

На евразийском пространстве две крупнейшие географические территории — Россия и Иран — остаются неотъемлемыми элементами континентальной транспортной системы. Их железные и автомобильные дороги, порты, логистические центры, трубопроводы и промышленная инфраструктура — это результат инвестиций, накапливавшихся десятилетиями, а во многих случаях и целыми поколениями.

Можно по-разному относиться к политике нынешних властей в Москве или Тегеране. Точно так же и эти правительства могут не разделять курс многих других государств.

Такие разногласия существуют и в ряде случаев носят весьма глубокий характер.

Однако политические разногласия не отменяют географию.

И не способны стереть инфраструктуру с карты.

Россия и Иран — не временные политические образования, а устойчивые географические реальности. Независимо от того, как будут развиваться нынешние геополитические противоречия, эти страны сохранят свое место в транспортной системе Евразии.

Это различие имеет принципиальное значение, поскольку транспортная связанность по своей сути является экономическим, а не политическим проектом.

Ее задача заключается не в том, чтобы поощрять союзников или наказывать соперников. Она призвана обеспечивать движение товаров, снижать издержки, сокращать сроки доставки, повышать надежность логистики и расширять возможности как для производителей, так и для потребителей.

Если экономическое планирование начинает чрезмерно зависеть от временных политических предпочтений, возникает риск, что сегодняшние ситуативные решения превратятся в завтрашние структурные проблемы. Инфраструктурные инвестиции, как правило, рассчитаны на десятилетия — нередко на полвека и более. Железнодорожные магистрали, порты, логистические центры и производственно-сбытовые цепочки невозможно перестраивать всякий раз, когда международная политика вступает в новую фазу.

Последствия создания долгосрочной экономической архитектуры под влиянием краткосрочной политической конъюнктуры могут ощущаться еще долго после того, как сама политическая ситуация изменится.

Это вовсе не аргумент против развития альтернативных маршрутов. Напротив, устойчивость транспортной системы требует диверсификации. Срединный коридор усиливает такую устойчивость, предоставляя дополнительные возможности для торговли между странами Евразии. Чем больше взаимодополняющих маршрутов, тем надежнее глобальные цепочки поставок.

Однако диверсификацию не следует путать с замещением.

Здоровая континентальная транспортная система вряд ли будет строиться по принципу, при котором один основной маршрут полностью вытесняет другой. Скорее, она должна представлять собой взаимосвязанную сеть, где различные транспортные коридоры дополняют друг друга в зависимости от географических условий, экономической целесообразности, пропускной способности и потребностей рынка.

Срединный коридор должен развиваться потому, что он эффективен, конкурентоспособен и коммерчески привлекателен, а не потому, что другие объективные географические маршруты временно оказались в тени из-за политической конъюнктуры.

Рано или поздно сегодняшние неурегулированные противоречия найдут ту или иную форму разрешения. История знает немало примеров, когда периоды острого противостояния в конечном итоге сменялись новыми договоренностями, которые прежде казались маловероятными. Каким именно будет итог нынешних процессов, предсказать невозможно — да и не стоит пытаться.

Зато с гораздо большей уверенностью можно сказать другое.

Когда политический ландшафт неизбежно изменится, география Евразии останется такой же, какой была всегда.

Россия по-прежнему будет занимать северную часть континента.

Иран сохранит свою роль естественного связующего звена между Центральной Азией, Каспийским регионом, Персидским заливом и далее — с мировыми рынками.

Их транспортная инфраструктура никуда не исчезнет и будет готова стать частью той экономической системы, которая сформируется в новых политических условиях.

Поэтому решения, принимаемые сегодня, должны учитывать не только текущую ситуацию, но и фундаментальные географические реалии, которые переживут любые политические перемены.

Срединный коридор заслуживает последовательных инвестиций, продуманной государственной поддержки и дальнейшего международного сотрудничества. Это один из наиболее перспективных проектов по развитию транспортной связанности Евразии.

Однако поддержка одного транспортного коридора не должна строиться на предположении, будто другие маршруты или географические фактоты, определяющие их существование, каким-то образом перестали существовать.

Экономическая география обладает гораздо более долгой памятью, чем политика.

Именно поэтому дальновидная политика в сфере транспортной связанности должна учитывать и текущую политическую ситуацию, и неизменные законы географии. ///nCa, 27 июля 2026 г.