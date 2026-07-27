Заседание Совета министров иностранных дел ШОС в Чолпон-Ате (24 июля 2026 г.): итоги и значение в преддверии Бишкекского саммита

1. Участники и сопутствующие мероприятия

Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялось 24 июля 2026 г. в Чолпон-Ате (Кыргызская Республика) под председательством кыргызской стороны. Встреча стала основной министерской подготовкой к саммиту Совета глав государств, запланированному на 1 сентября 2026 г. в Бишкеке, который также совпадет с 25-летием ШОС.

На заседании собрались министры иностранных дел или официальные представители всех десяти государств-членов ШОС:

Беларусь

Индия

Казахстан

Кыргызская Республика

Китай

Пакистан

Россия

Таджикистан

Узбекистан

Иран

В заседании принял участие Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и представители постоянных органов организации. Делегации также провели многочисленные двусторонние встречи «на полях» конференции, что отражает растущую роль министерских встреч ШОС как площадок для параллельного дипломатического взаимодействия.

Заседание министров иностранных дел завершило серию мероприятий ШОС, проходивших в Чолпон-Ате в течение предшествующей недели:

19–22 июля: Заседание Совета национальных координаторов, на котором были finalized (окончательно согласованы) проекты документов как для Встречи министров иностранных дел, так и для сентябрьского саммита.

Заседание Совета национальных координаторов, на котором были finalized (окончательно согласованы) проекты документов как для Встречи министров иностранных дел, так и для сентябрьского саммита. 21 июля: Заседание министров культуры ШОС.

Заседание министров культуры ШОС. Заседания Молодежного совета ШОС и ряд консультаций на экспертном уровне, прошедшие в рамках председательства Кыргызстана.

Эти подготовительные мероприятия свидетельствуют о том, что организация продолжает опираться на масштабную техническую координацию перед тем, как решения выносятся на уровень глав государств.

2. Основные итоги заседания

Хотя на заседании не было объявлено о крупных новых инициативах, оно успешно выполнило свою главную задачу по подготовке повестки дня и документации для сентябрьского саммита.

Подготовка документов саммита

Министры завершили рассмотрение проектов документов, которые будут представлены главам государств. Как сообщается, в их число входят:

Бишкекская декларация, приуроченная к 25-летию ШОС;

ряд тематических заявлений глав государств;

институциональные решения, касающиеся будущей работы организации;

ежегодный доклад Генерального секретаря.

Национальные координаторы существенно подготовили эти документы еще в ходе своего предшествующего заседания, что позволило министрам сосредоточиться в первую очередь на политическом одобрении, а не на длительных переговорах.

Обмен мнениями по региональным и международным вопросам

Министры рассмотрели события, влияющие на Евразию, в том числе региональную безопасность, политическую стабильность и экономическое сотрудничество.

Хотя официальные коммюнике традиционно носят сдержанный и общий характер, обсуждения, по имеющимся данным, охватывали:

региональную безопасность;

экономическую и транспортную взаимосвязанность (сопряженность);

укрепление многостороннего сотрудничества;

подготовку к будущим инициативам ШОС в рамках председательства Кыргызстана.

По сложившейся в ШОС традиции, попыток выработать детальные позиции по каждому международному вопросу не предпринималось. Вместо этого акцент на заседании был сделан на достижении консенсуса и сохранении единства между членами, обладающими все более разнообразными внешнеполитическими приоритетами.

Акцент на 25-летии

Юбилей дает организации возможность представить себя в качестве сформировавшегося евразийского института, а не просто региональной группировки по безопасности.

В официальных заявлениях неоднократно подчеркивались:

«Шанхайский дух»;

суверенное равенство;

невмешательство во внутренние дела;

принятие решений на основе консенсуса;

расширение сотрудничества в сфере безопасности, экономики, культуры и гуманитарных связей (культурно-гуманитарных обменов).

Ожидается, что эти темы займут центральное место в ходе сентябрьского саммита.

Двусторонняя дипломатия

Как и на предыдущих министерских встречах ШОС, большая часть практической дипломатической работы проходила «на полях» мероприятия.

Министры иностранных дел провели двусторонние встречи, охватывавшие вопросы:

политических отношений;

торговли;

транспортной взаимосвязанности;

региональной безопасности;

подготовки к будущим председательствам и предстоящим визитам на высоком уровне.

Для многих стран-участниц такие двусторонние консультации остаются главной площадкой, приносящей практическую пользу от встреч ШОС.

3. Чего ожидать от сентябрьского саммита

Заседание Совета министров иностранных дел свидетельствует о том, что Бишкекский саммит, скорее всего, сделает акцент на преемственности, а не на институциональных трансформациях.

Усиление внимания к практической реализации

Организация постепенно накопила внушительный багаж деклараций, планов действий и механизмов сотрудничества. Таким образом, сентябрьский саммит, вероятно, уделит больше внимания реализации уже существующих инициатив, нежели объявлению об амбициозных новых институциональных структурах.

Вопросы взаимосвязанности сохранят свое значение

Ожидается, что транспорт, логистика и упрощение процедур торговли останутся в числе ключевых тем, что отражает растущий интерес к евразийской взаимосвязанности.

Однако саммит вряд ли поддержит какой-либо один транспортный коридор в качестве приоритетного маршрута организации. Вместо этого предполагается продолжение поддержки более широкой региональной сопряженности с сохранением за государствами-членами возможности продвигать свои собственные инфраструктурные приоритеты.

Сотрудничество в сфере безопасности продолжит развиваться поступательно

Безопасность остается традиционной ключевой функцией ШОС.

Саммит, вероятно, подтвердит курс на сотрудничество в борьбе против:

терроризма;

сепаратизма;

экстремизма;

транснациональной организованной преступности;

незаконного оборота наркотиков;

киберугроз.

На данном этапе существенная реструктуризация механизмов безопасности ШОС представляется маловероятной.

Афганистан останется в повестке дня

Афганская тематика будет также влиять на оценки региональной безопасности, особенно для государств Центральной Азии.

Вероятно, на саммите вновь будет выражена поддержка мирного, стабильного и экономически интегрированного Афганистана при одновременном стимулировании более активного регионального взаимодействия. Тем не менее, значительные изменения в политике по отношению к нынешним афганским властям маловероятны, поскольку государства-члены продолжают придерживаться различных двусторонних подходов.

Консенсус продолжит определять результаты

Важнейшей структурной особенностью ШОС остается принятие решений на основе консенсуса.

В условиях, когда в состав организации теперь входят страны с различными стратегическими интересами — включая Китай, Россию, Индию, Пакистан и Иран, — возможности для принятия высокоамбициозных коллективных решений естественным образом ограничены.

Это не обязательно снижает ценность ШОС. Напротив, это укрепляет ее основную функцию как площадки для диалога, укрепления доверия и постепенного сотрудничества между государствами, которые могут иметь разногласия по важным геополитическим вопросам, но при этом сохраняют общий интерес в поддержании региональной стабильности.

Вывод

Июльское заседание Совета министров иностранных дел 2026 г. свидетельствует о том, что ШОС остается институционально стабильной и политически активной. Организация продолжает расширять практическое сотрудничество, тщательно избегая при этом вопросов, способных подорвать внутренний консенсус.

Таким образом, Бишкекский саммит в сентябре 2026 г., скорее всего, приведет к принятию солидного пакета политических деклараций и документов о сотрудничестве, приуроченных к 25-летию ШОС. Однако ожидания крупных институциональных реформ или глубоких стратегических сдвигов должны оставаться сдержанными. Сила организации по-прежнему заключается в поступательном достижении консенсуса, а не в быстрых политических инновациях, и предстоящий саммит, как ожидается, подкрепит эту сложившуюся модель. /// nCa, 27 июля 2026 г.