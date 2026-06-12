В Туркменистане аккредитован Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндской Республики

10 июня 2026 года по поручению Президента Сердара Бердымухамедова Председатель Меджлиса Д.Гулманова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндской Республики в Туркменистане Марии Агрен.

От имени главы государства руководитель национального парламента поздравила дипломата с назначением на ответственный пост и пожелала успехов в деле развития дружественных отношений между двумя странами.

Выразив признательность за оказанный на туркменской земле радушный приём, Посол передала в адрес Президента Сердара Бердымухамедова тёплые слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента Финляндской Республики Александра Стубба.

В ходе встречи дипломат была ознакомлена с основными направлениями внутренней политики Туркменистана, а также с её внешнеполитической стратегией.

Как подчёркивалось, независимый нейтральный Туркменистан придаёт особое значение наращиванию взаимовыгодного диалога со всеми заинтересованными сторонами. Посол также была подробно проинформирована о структуре Меджлиса и его многоплановой деятельности в рамках совершенствования национального законодательства.

В продолжение беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов туркмено-финляндских отношений, в том числе в многостороннем формате, прежде всего в рамках Организации Объединённых Наций и других авторитетных международных структур.

В завершение встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндской Республики в Туркменистане Мария Агрен заверила, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления межгосударственного сотрудничества, выстраиваемого на основе взаимного доверия и уважения. /// nCa, 12 июня 2026 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)