Туркменистан представил инвестиционный потенциал и отметил веху независимости в турецком Денизли

Туркменистан укрепил свое экономическое, академическое и культурное взаимодействие с Турцией в ходе ряда важных мероприятий, прошедших в западной турецкой провинции Денизли 11 июня 2026 года. Эти события объединили лидеров бизнеса, ученых, государственных служащих и студентов для поиска новых путей сотрудничества.
Программа, организованная Посольством Туркменистана в Турецкой Республике, включала в себя Туркмено-турецкий бизнес-форум, международную научную конференцию, посвященную 35-й годовщине независимости Туркменистана, фотовыставку, а также серию официальных встреч с региональными властями и руководителями академических кругов.
Данные мероприятия подчеркнули растущее стратегическое партнерство между Туркменистаном и Турцией, развивающееся вслед за недавним 9-м заседанием Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству в Ашхабаде, где обе страны подтвердили приверженность расширению взаимодействия в сфере торговли, промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяйства.
Бизнес-форум: в фокусе внимания — инвестиционные возможности
Туркмено-турецкий бизнес-форум прошел в здании Союза торгово-промышленных палат и товарных бирж Денизли, собрав более 100 турецких бизнесменов и представителей частного сектора.
Основное внимание на форуме было уделено презентации инвестиционного климата Туркменистана и возможностей, открывающихся перед иностранными инвесторами в ключевых секторах экономики.
В ходе презентаций подчеркивался курс Туркменистана на развитие международного торгового и экономического партнерства на основе взаимного уважения, равноправия и доверия. Участники были проинформированы об усилиях страны по укреплению частного сектора, привлечению иностранных инвестиций и созданию благоприятных условий для международного бизнеса.
Особое внимание было уделено приверженности Туркменистана принципам устойчивого развития и внедрению экологически чистых технологий в различных отраслях экономики.
Дискуссии коснулись ряда перспективных направлений для турецких инвестиций, среди которых:
- Нефтехимическая промышленность;
- Сельское хозяйство и переработка агропродукции;
- Транспорт и логистика;
- Телекоммуникации;
- Информационно-коммуникационные технологии.
Вниманию участников также был представлен демонстрационный фильм, наглядно рассказывающий об экономических достижениях и инвестиционном потенциале Туркменистана.
Выбор Денизли в качестве места проведения встреч весьма символичен. Данная провинция является одним из ведущих индустриальных и экспортоориентированных регионов Турции, известным своим мощным текстильным, производственным и сельскохозяйственным секторами. Местные бизнес-структуры представляют тысячи предприятий, задействованных в международной торговле и промышленном производстве.
Научная конференция в честь Независимости и Нейтралитета
В тот же день Посольство Туркменистана совместно с Университетом Памуккале организовало научную конференцию, посвященную 35-й годовщине Независимости Туркменистана и национальному девизу 2026 года: «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов».
В конференции приняли участие ректор Университета Памуккале, профессор, доктор Махмут Гюнгёр, представители общественных организаций, деятели науки и культуры, студенты и представители СМИ.
Спикеры подчеркнули, что внешнеполитический курс страны отражает неизменную приверженность принципам независимости, постоянного нейтралитета, мира и конструктивного международного взаимодействия.
Участники проанализировали достижения Туркменистана за годы независимости и обсудили международные инициативы страны, вытекающие из ее нейтрального статуса. Особое внимание было уделено дальнейшему развитию туркмено-турецкого сотрудничества в области образования, науки, культуры и экономики.
Академические дискуссии продемонстрировали растущую роль межвузовского партнерства в укреплении двусторонних отношений и активизации обменов между молодым поколением.
Открытие фотовыставки в Денизли
В рамках памятных мероприятий в Денизли открылась фотовыставка, посвященная достижениям Туркменистана и значению национального девиза 2026 года.
Выставка позволила посетителям наглядно ознакомиться с экономическим развитием страны, ее богатым культурным наследием, международными инициативами и процессами модернизации.
Встречи с региональными лидерами
В ходе своего визита в Денизли Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Турецкой Республике Мекан Ишангулыев провел отдельные встречи с ключевыми руководителями региона, в том числе с:
- Явузом Селимом Кёшгером, губернатором провинции Денизли;
- Бюлентом Нури Чавушоглу, мэром столичного муниципалитета Денизли;
- Махмутом Гюнгёром, ректором Университета Памуккале.
Переговоры были сфокусированы на расширении сотрудничества в сфере образования, культуры, гуманитарных наук, торговли и инвестиций, а также на поиске возможностей для укрепления многовековых уз дружбы между Туркменистаном и Турцией.
Встречи подтвердили взаимную заинтересованность в установлении прямых контактов между туркменскими ведомствами и региональными партнерами в Турции — особенно в тех сферах, где академический опыт, промышленный потенциал и коммерческие связи могут способствовать реализации взаимовыгодных проектов.
Широкий контекст растущего партнерства
Мероприятия в Денизли являются частью масштабного расширения туркмено-турецкого сотрудничества во многих секторах. Недавние контакты на высшем уровне между двумя странами были ориентированы на увеличение объемов двусторонней торговли, стимулирование прямых контактов между бизнес-структурами и продвижение совместных проектов в области инфраструктуры, энергетики, промышленности и логистики.
Сочетая экономическую дипломатию с академической и культурной, программа в Денизли продемонстрировала поступательные усилия Туркменистана по углублению взаимодействия с Турцией не только по правительственным каналам, но и через прямое сотрудничество между предприятиями, университетами и местными сообществами.
/// nCa, 12 июня 2026 г.