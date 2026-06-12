Туркменистан представил инвестиционный потенциал и отметил веху независимости в турецком Денизли

Туркменистан укрепил свое экономическое, академическое и культурное взаимодействие с Турцией в ходе ряда важных мероприятий, прошедших в западной турецкой провинции Денизли 11 июня 2026 года. Эти события объединили лидеров бизнеса, ученых, государственных служащих и студентов для поиска новых путей сотрудничества.

Программа, организованная Посольством Туркменистана в Турецкой Республике, включала в себя Туркмено-турецкий бизнес-форум, международную научную конференцию, посвященную 35-й годовщине независимости Туркменистана, фотовыставку, а также серию официальных встреч с региональными властями и руководителями академических кругов.

Данные мероприятия подчеркнули растущее стратегическое партнерство между Туркменистаном и Турцией, развивающееся вслед за недавним 9-м заседанием Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству в Ашхабаде, где обе страны подтвердили приверженность расширению взаимодействия в сфере торговли, промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяйства.

Бизнес-форум: в фокусе внимания — инвестиционные возможности

Туркмено-турецкий бизнес-форум прошел в здании Союза торгово-промышленных палат и товарных бирж Денизли, собрав более 100 турецких бизнесменов и представителей частного сектора.

Основное внимание на форуме было уделено презентации инвестиционного климата Туркменистана и возможностей, открывающихся перед иностранными инвесторами в ключевых секторах экономики.

В ходе презентаций подчеркивался курс Туркменистана на развитие международного торгового и экономического партнерства на основе взаимного уважения, равноправия и доверия. Участники были проинформированы об усилиях страны по укреплению частного сектора, привлечению иностранных инвестиций и созданию благоприятных условий для международного бизнеса.

Особое внимание было уделено приверженности Туркменистана принципам устойчивого развития и внедрению экологически чистых технологий в различных отраслях экономики.

Дискуссии коснулись ряда перспективных направлений для турецких инвестиций, среди которых:

Нефтехимическая промышленность;

Сельское хозяйство и переработка агропродукции;

Транспорт и логистика;

Телекоммуникации;

Информационно-коммуникационные технологии.

Вниманию участников также был представлен демонстрационный фильм, наглядно рассказывающий об экономических достижениях и инвестиционном потенциале Туркменистана.

Выбор Денизли в качестве места проведения встреч весьма символичен. Данная провинция является одним из ведущих индустриальных и экспортоориентированных регионов Турции, известным своим мощным текстильным, производственным и сельскохозяйственным секторами. Местные бизнес-структуры представляют тысячи предприятий, задействованных в международной торговле и промышленном производстве.

Научная конференция в честь Независимости и Нейтралитета

В тот же день Посольство Туркменистана совместно с Университетом Памуккале организовало научную конференцию, посвященную 35-й годовщине Независимости Туркменистана и национальному девизу 2026 года: «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов».

В конференции приняли участие ректор Университета Памуккале, профессор, доктор Махмут Гюнгёр, представители общественных организаций, деятели науки и культуры, студенты и представители СМИ.

Спикеры подчеркнули, что внешнеполитический курс страны отражает неизменную приверженность принципам независимости, постоянного нейтралитета, мира и конструктивного международного взаимодействия.

Участники проанализировали достижения Туркменистана за годы независимости и обсудили международные инициативы страны, вытекающие из ее нейтрального статуса. Особое внимание было уделено дальнейшему развитию туркмено-турецкого сотрудничества в области образования, науки, культуры и экономики.

Академические дискуссии продемонстрировали растущую роль межвузовского партнерства в укреплении двусторонних отношений и активизации обменов между молодым поколением.

Открытие фотовыставки в Денизли

В рамках памятных мероприятий в Денизли открылась фотовыставка, посвященная достижениям Туркменистана и значению национального девиза 2026 года.

Выставка позволила посетителям наглядно ознакомиться с экономическим развитием страны, ее богатым культурным наследием, международными инициативами и процессами модернизации.

Встречи с региональными лидерами

В ходе своего визита в Денизли Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Турецкой Республике Мекан Ишангулыев провел отдельные встречи с ключевыми руководителями региона, в том числе с:

Явузом Селимом Кёшгером, губернатором провинции Денизли;

Бюлентом Нури Чавушоглу, мэром столичного муниципалитета Денизли;

Махмутом Гюнгёром, ректором Университета Памуккале.

Переговоры были сфокусированы на расширении сотрудничества в сфере образования, культуры, гуманитарных наук, торговли и инвестиций, а также на поиске возможностей для укрепления многовековых уз дружбы между Туркменистаном и Турцией.

Встречи подтвердили взаимную заинтересованность в установлении прямых контактов между туркменскими ведомствами и региональными партнерами в Турции — особенно в тех сферах, где академический опыт, промышленный потенциал и коммерческие связи могут способствовать реализации взаимовыгодных проектов.

Широкий контекст растущего партнерства

Мероприятия в Денизли являются частью масштабного расширения туркмено-турецкого сотрудничества во многих секторах. Недавние контакты на высшем уровне между двумя странами были ориентированы на увеличение объемов двусторонней торговли, стимулирование прямых контактов между бизнес-структурами и продвижение совместных проектов в области инфраструктуры, энергетики, промышленности и логистики.

Сочетая экономическую дипломатию с академической и культурной, программа в Денизли продемонстрировала поступательные усилия Туркменистана по углублению взаимодействия с Турцией не только по правительственным каналам, но и через прямое сотрудничество между предприятиями, университетами и местными сообществами.

/// nCa, 12 июня 2026 г.