Обсуждены перспективы туркмено-австрийского сотрудничества

11 июня 2026 года состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана М. Бяшимовой с Послом Республики Австрия в Туркменистане (с резиденцией в г. Баку) Томасом Шуллер-Готцбургом и Директором Управления по международным экономическим отношениям Федерального министерства экономики, энергетики и туризма Австрийской Республики Элизабет Вайссенбёк.

Туркменская сторона поздравила Элизабет Вайссенбёк с назначением eё сопредседателем австрийской части Совместной туркмено-австрийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, тринадцатое заседание которой состоится 12 июня текущего года в Ашхабаде.

В ходе встречи стороны отметили высокий уровень двустороннего взаимодействия в рамках международных организаций, прежде всего ООН и ОБСЕ.

Дипломаты констатировали важность визита Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана в Австрийскую Республику, который дал мощный импульс развитию туркмено-австрийского партнерства.

Особое внимание было уделено вопросам наращивания объемов взаимной торговли и укрепления экономического сотрудничества, в том числе в рамках инициативы ЕС «Global Gateway». Подчеркивалась важная роль Совместной туркмено-австрийской комиссии в реализации этих задач.

Отдельно была отмечена значимость расширения взаимодействия между высшими учебными заведениями двух стран в целях развития образовательных и научных связей. /// nCa, 12 июня 2026 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)