В МИД Туркменистана состоялась встреча с Послом Японии

10 июня 2026 года в МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Туркменистане Сасаки Хироси.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы туркмено-японского сотрудничества.

Особый акцент дипломаты сделали на партнерстве в рамках международных структур. Была подчеркнута важность дальнейшей координации действий в рамках международных структур в целях укрепления мира и устойчивого развития.

В завершение встречи была подтверждена приверженность дальнейшему развитию конструктивного диалога между Туркменистаном и Японией как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. /// nCa, 11 июня 2026 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)