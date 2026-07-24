Телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа и Президентом Узбекистана

24 июля 2026 года состоялся телефонный разговор Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Герой-Аркадаг от всей души поздравил главу дружественного государства с днём рождения, пожелав Президенту Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья, долгих лет жизни, неисчерпаемой энергии и успехов в ответственной государственной деятельности. Председатель Халк Маслахаты Туркменистана также передал узбекскому лидеру тёплые приветствия и искренние поздравления по случаю дня рождения от Президента Сердара Бердымухамедова.

Выразив искреннюю признательность главе Туркменского государства и Герою-Аркадагу за тёплые поздравления и добрые пожелания, а также за особое внимание, уделяемое развитию двустороннего сотрудничества, Президент Узбекистана с удовлетворением отметил, что в настоящее время партнёрство между двумя странами, основанное на традиционных узах дружбы, доверия и взаимопонимания, вышло на качественно новый уровень. Пользуясь случаем, глава дружественного государства попросил Героя-Аркадага передать тёплые приветствия и наилучшие пожелания Президенту Сердару Бердымухамедову.

«В такой знаменательный день говорят об успехах, хороших результатах, благородных начинаниях и планах. И всё это у Вас есть», – сказал Герой-Аркадаг, отметив, что государственная политика, проводимая Президентом Шавкатом Мирзиёевым, приносит свои результаты, наполняет новым содержанием жизнь узбекского общества и каждого гражданина, а также обеспечивает реализацию огромного духовно-культурного и материального потенциала узбекского народа. ///МИД Туркменистана, 24 июля 2026 г.