Заместитель министра иностранных дел Туркменистана провела встречу со Специальным посланником Секретариата ICAPP

9 июня 2026 года состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой со Специальным посланником Секретариата Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) Джонг Тэ Ином.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития туркмено-корейского сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Было отмечено значение контактов на высшем уровне для дальнейшего укрепления двусторонних отношений, а также подчеркнута важность регулярных политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран и межпарламентского взаимодействия.

Собеседники отметили успешное сотрудничество Туркменистана и Республики Корея в рамках международных структур, включая ООН, а также подчеркнули значимость многосторонних форматов взаимодействия.

Особое внимание было уделено перспективам дальнейшего развития торгово-экономического партнёрства, включая сотрудничество в энергетической, химической, транспортной и инфраструктурной сферах.

Стороны также подчеркнули важность расширения культурно-гуманитарных связей, способствующих укреплению дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.

По итогам встречи была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового туркмено-корейского сотрудничества. /// nCa, 10 июня 2026 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)