На заседании Совета Безопасности ООН Туркменистан призвал к усилению поддержки экономики и региональной взаимосвязанности Афганистана

Выступая на брифинге Совета Безопасности ООН по Афганистану, Туркменистан заявил, что достижение прочной стабильности в этой стране зависит не только от мер безопасности, но и от восстановления экономики, развития инфраструктуры и поступательного регионального сотрудничества.

Как подчеркнула делегация Туркменистана, Ашхабад — как ближайший сосед Афганистана — напрямую заинтересован в стабилизации ситуации в этой стране и создании условий для долгосрочного мира. Делегация отметила, что масштабные экономические и инфраструктурные проекты должны стать практическими инструментами восстановления и интеграции.

Ключевые проекты, выделенные Туркменистаном:

Прогресс в реализации проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия), который Туркменистан позиционирует как стратегическую региональную энергетическую и транзитную инициативу.

(Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия), который Туркменистан позиционирует как стратегическую региональную энергетическую и транзитную инициативу. Развитие проекта линии электропередачи ТАП (Туркменистан–Афганистан–Пакистан), призванного укрепить энергетическую взаимосвязанность и обеспечить стабильные поставки электроэнергии.

(Туркменистан–Афганистан–Пакистан), призванного укрепить энергетическую взаимосвязанность и обеспечить стабильные поставки электроэнергии. Расширение железнодорожного сообщения и транспортных коридоров, связывающих Центральную и Южную Азию через территорию Афганистана.

Туркменские дипломаты подчеркнули, что подобные проекты позволят создать рабочие места, обеспечат транзитные доходы и активизируют экономическую деятельность внутри Афганистана, одновременно улучшая региональную взаимосвязанность. Делегация охарактеризовала экономическое взаимодействие как необходимое дополнение к политическим усилиям и мерам безопасности, а не их замену.

Призыв к продолжению международного диалога

Туркменская делегация также подтвердила свою поддержку продолжения международного диалога по Афганистану, особо указав на Дохийский процесс как на важную дипломатическую платформу.

Туркменские дипломаты призвали международное сообщество к взвешенным, прагматичным и перспективным подходам, конечной целью которых являются стабильность, устойчивое развитие и улучшение условий жизни как афганского народа, так и региона в целом.

Широкий контекст дипломатии Туркменистана в ООН

Выступление в Совете Безопасности полностью соответствует общей внешнеполитической линии Туркменистана в рамках ООН. В заявлениях, сделанных в ходе дискуссий высокого уровня в Нью-Йорке, руководство Туркменистана неоднократно связывало мир с развитием, региональной взаимосвязанностью, энергетическим сотрудничеством и транспортной инфраструктурой, утверждая, что для обеспечения прочной безопасности в Афганистане необходимы функционирующие экономические связи с соседними государствами и доступ к региональным рынкам.

Туркменистан также продолжает активно продвигать проект газопровода ТАПИ, а также связанные с ним транспортные и энергетические проекты в своей двусторонней и многосторонней дипломатии, представляя их в качестве флагманских инициатив, способных более тесно интегрировать Афганистан в региональные экономические сети. /// nCa, 10 июня 2026 г.