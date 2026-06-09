Заместитель государственного секретаря США Сара Роджерс начала официальный визит в Туркменистан

Заместитель государственного секретаря США по публичной дипломатии Сара Роджерс прибыла в Ашхабад с официальным рабочим визитом, что стало очередным шагом в поступательном развитии туркмено-американских отношений.

Как сообщает Посольство США в Ашхабаде, визит начался со знакомства со знаменитой ахалтекинской породой коней, являющейся одним из важнейших элементов историко-культурного наследия Туркменистана. В ходе посещения конноспортивного комплекса члены американской делегации ознакомились с национальными традициями разведения знаменитых скакунов и ухода за ними.

Основная программа визита включает серию двусторонних встреч и консультаций, направленных на укрепление сотрудничества между Туркменистаном и Соединенными Штатами Америки.

8 июня 2026 года заместитель госсекретаря С. Роджерс провела переговоры с Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. В ходе встречи стороны подчеркнули активный и продуктивный характер взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Участники встречи отметили, что контакты на высшем и высоком уровнях остаются ключевым фактором стабильного развития двусторонних отношений.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в области образования, науки, культуры, а также цифровизации ключевых секторов экономики. Было отмечено, что в настоящее время Туркменистан принимает участие более чем в 15 образовательных программах США, а между профильными высшими учебными заведениями двух стран налажены партнерские связи.

В культурно-гуманитарной сфере стороны обсудили возможности организации совместных проектов и особо выделили успешную реализацию программы «Фонд послов США по сохранению культурного наследия» в Туркменистане, которая действует уже на протяжении 25 лет.

В центре внимания дискуссий также находились вопросы взаимодействия в сфере СМИ, связей с общественностью и публичной дипломатии, включая расширение профессиональных контактов, обмен опытом и реализацию совместных инициатив.

Ожидается, что в ходе визита стороны обсудят ключевые вопросы региональной и международной повестки дня, а также определят перспективные направления дальнейшего расширения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества между Туркменистаном и США.

Обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия как через двусторонние механизмы, так и в рамках региональной платформы «С5+1», объединяющей США и страны Центральной Азии. /// nCa, 9 июня 2026 г.