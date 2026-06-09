Туркменистан и Грузия нацелены на укрепление торгово-экономических связей

9 июня 2026 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Грузии Д.Сеийтмаммедова с Заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Т.Иоселиани. Во встрече также приял участие Генеральный директор АО «Грузинская железная дорога» Л.Абашидзе.

В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего экономического сотрудничества, включая перспективы наращивания торгового оборота, привлечения инвестиций и развития взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.

Стороны отметили позитивную динамику двусторонних отношений и подчеркнули значительный потенциал для расширения сотрудничества между деловыми кругами двух стран. Особое внимание было уделено созданию благоприятных условий для реализации совместных инициатив и укреплению прямых контактов между профильными ведомствами и предпринимательскими сообществами, a также стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества.

В завершение встречи участники подтвердили готовность к дальнейшему развитию конструктивного диалога, направленного на укрепление экономических связей и продвижение взаимовыгодных проектов. /// nCa, 9 июня 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Грузии)