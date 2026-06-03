Туркменистан и партнеры ООН провели «Прямой разговор» по укреплению финансирования ЦУР

Ашхабад, 2 июня 2026 г. — Сегодня в Ашхабаде состоялся экспертный диалог высокого уровня в формате «Прямого разговора», посвящённый укреплению финансирования Целей устойчивого развития (ЦУР) посредством совершенствования систем государственного финансирования и внедрения интегрированных подходов к финансированию.

Мероприятие было организовано совместно Министерством иностранных дел Туркменистана, Министерством финансов и экономики Туркменистана, Представительством Постоянного координатора ООН в Туркменистане и Программой развития ООН (ПРООН) в качестве ведущего агентства ООН по поддержке инициатив в области финансирования ЦУР. Диалог объединил представителей ключевых государственных органов, агентств ООН, международных финансовых институтов и партнёров по развитию для обсуждения практических решений по финансированию приоритетов устойчивого развития.

С приветственными заявлениями выступили представители Правительства на высоком уровне и ООН, подтвердившие приверженность Туркменистана достижению ЦУР и укреплению национальных систем финансирования устойчивого развития. В ходе обсуждения была подчеркнута важность эффективной мобилизации ресурсов, совершенствования стратегического бюджетирования и поиска инновационных финансовых механизмов для достижения ЦУР.

Участники обсудили усиление согласованности между национальными приоритетами развития и системами государственных финансов, а также на продвижении Интегрированной национальной рамочной программы финансирования (INFF) как стратегического инструмента координации государственных, частных, внутренних и международных финансовых потоков в поддержку ЦУР.

«Достижение ЦУР требует не только сильной политики, но и согласованного, хорошо координированного финансирования. Этот диалог отражает нашу общую приверженность поддержке Туркменистана в укреплении связи между планированием, бюджетированием и результатами развития», — отметил Дмитрий Шлапаченко, Постоянный координатор ООН в Туркменистане.

Г-н Сурен Погосян, региональный советник ПРООН по финансированию ЦУР и инновационному финансированию для Европы и Центральной Азии, подчеркнул важность согласования государственных финансов с национальными приоритетами развития для ускорения прогресса по ЦУР. Международный эксперт ПРООН Левон Бархударян представил ключевые выводы Оценки финансирования развития (DFA), включая возможности пилотирования подходов к бюджетированию с учётом ЦУР в рамках существующих систем государственных финансов.

«Формат “Прямой разговор” предоставляет ценную площадку для откровенного и содержательного диалога, позволяя перейти от общих обязательств к практическим решениям, реалистичным вариантам и конкретным следующим шагам. В области финансирования ЦУР это имеет решающее значение для преобразования национальных приоритетов в измеримые результаты развития», — отметила Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане.

Данный формат встречи обеспечил открытую и структурированную дискуссию по практическим направлениям реформ, включая:

улучшение координации между источниками финансирования, включая государственный бюджет, государственные предприятия, банковский сектор и международных партнёров;

определение приоритетных направлений для пилотных инициатив в рамках интегрированного подхода к финансированию;

изучение механизмов мобилизации дополнительных ресурсов и сокращения дефицита финансирования ЦУР.

В ходе обсуждения, Эскендер Трушин, старший экономист Всемирного банка по Туркменистану и Узбекистану, предложил рекомендации по совершенствованию национальных финансовых инвестиций для продвижения реализации ЦУР.

Участники также обсудили важность постепенных реформ под руководством правительства, основанных на существующих системах и предусматривающих апробацию и масштабирование инновационных финансовых решений.

Диалог завершился обсуждением приоритетных направлений укрепления финансирования ЦУР и достижением договорённости о возможных пилотных инициативах в рамках подхода Интегрированной национальной рамки финансирования.

Он также способствовал усилению координации между национальными институтами и партнёрами по развитию и продемонстрировал преимущества интегрированного подхода к устранению пробелов в финансировании ЦУР. /// nCa, 3 июня 2026 г. (в сотрудничестве с ООН в Туркменистане)