Hyundai Motor Group предоставит официальный автопарк для первого саммита «Республика Корея – Центральная Азия» в 2026 году

Hyundai Motor Company объявила, что станет официальным партнером по обеспечению транспортного сопровождения первого саммита «Республика Корея – Центральная Азия», предоставив автомобили для перевозки глав государств и официальных делегаций, которые примут участие в мероприятии 16 сентября 2026 года в Сеуле.

Для оформления сотрудничества Hyundai Motor подписала меморандум о взаимопонимании (MOU) с Подготовительным комитетом саммита «Республика Корея – Центральная Азия» по вопросам предоставления транспортных средств.

На протяжении всего саммита компания предоставит автопарк из 33 представительских седанов Genesis G90 и Genesis G80, которые будут использоваться для перевозки глав государств Центральной Азии, членов правительств и других высокопоставленных участников.

Genesis G80

Genesis G90

Первый саммит «Республика Корея – Центральная Азия» объединит глав государств и высокопоставленных министров Республики Корея и пяти стран Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ожидается, что участники обсудят расширение сотрудничества в экономической, дипломатической и торговой сферах.

«Для нас большая честь предоставить официальный автопарк для первого саммита “Республика Корея – Центральная Азия”, который станет первым многосторонним саммитом лидеров такого формата, проводимым в Республике Корея. Опираясь на наш богатый опыт транспортного обеспечения крупных международных мероприятий как в стране, так и за рубежом, мы приложим все усилия, чтобы способствовать успешному проведению этого саммита», — заявил старший вице-президент и руководитель Управления по глобальной политике Hyundai Motor Group Ким Дон Чжо. /// nCa, 27 июля 2026 г. (фото – Genesis.com, Hyundai Motor Group)