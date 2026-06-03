ПРООН расширяет усилия в области финансирования развития в Туркменистане

Ашхабад, 3 июня 2026 года – Программа развития ООН (ПРООН) совместно с Министерством финансов и экономики Туркменистана провела семинар по практическому применению современных инструментов финансирования Целей устойчивого развития (ЦУР) и налоговой политики.

Цель семинара заключалась в ознакомлении с передовым международным опытом применения инновационных финансовых инструментов и их интеграции в национальные стратегии финансирования ЦУР в рамках Комплексных национальных механизмов финансирования (КНМФ). Мероприятие также было посвящено изучению потенциала налоговой политики как инструмента финансирования устойчивого развития.

В семинаре приняли участие представители министерств и государственных ведомств Туркменистана, вовлечённые в процессы финансирования ЦУР. В ходе мероприятия советник по финансированию ЦУР по странам Европы и СНГ Стамбульского регионального центра ПРООН Сурен Погосян представил практические шаги по разработке национальных стратегий финансирования ЦУР, а также подходы к налоговому стимулированию и совершенствованию налоговой политики.

Семинар организован в рамках совместного проекта ПРООН и Министерства финансов и экономики Туркменистана «Платформа для реализации Целей устойчивого развития, фаза IV», направленного на поддержку внедрения и укрепления инициатив по финансированию развития в стране. ///nCa, 3 июня 2026 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)