ПРООН и Правительство Туркменистана подписали Рамочное соглашение о софинансировании в рамках Страновой программы на 2026–2030 годы

Ашхабад, 3 июня 2026 года – Программа развития ООН (ПРООН) и Правительство Туркменистана сегодня подписали Рамочное соглашение о софинансировании, что стало важной вехой в их многолетнем партнёрстве и создало стратегическую основу для совместного финансирования инициатив в области развития в рамках новой Страновой программы ПРООН на 2026–2030 годы.

Основываясь на более чем тридцатилетнем успешном сотрудничестве, новое рамочное соглашение отражает общую приверженность обеих сторон дальнейшему укреплению партнерства и мобилизации ресурсов в поддержку национальных приоритетов развития и Целей устойчивого развития (ЦУР). Соглашение послужит важным механизмом для реализации инициатив в рамках новой Страновой программы и расширения инвестиций в инновационные и устойчивые решения в области развития по всей стране.

«Сегодняшнее подписание демонстрирует прочное партнерство между ПРООН и Правительством Туркменистана и нашу общую приверженность инвестициям в устойчивое будущее страны», – отметила Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане. «Рамочное соглашение о софинансировании создает новые возможности для расширения нашего сотрудничества и принятия инновационных решений, которые поддерживают национальные приоритеты и улучшают жизнь людей».

Кроме того, ПРООН и национальные партнеры подписали ряд стратегических проектных документов, касающихся планирования человеческого капитала, цифровой трансформации сектора правосудия и повышения устойчивости системы здравоохранения посредством перехода национальной программы борьбы с туберкулезом на государственное финансирование:

«Национальная система стратегического планирования человеческого капитала», реализуемая совместно с Министерством образования Туркменистана. Проект направлен на укрепление системы планирования человеческого капитала в Туркменистане путём создания основанной на данных системы, которая согласует образование, развитие навыков и потребности рынка труда с национальными приоритетами, а также позволит выявлять дефицит навыков и поддерживать институциональный механизм использования демографического дивиденда для экономического роста и диверсификации.

«Поддержка цифровой трансформации судебной системы Туркменистана», реализуемая совместно с Верховным судом Туркменистана. Проект направлен на содействие модернизации и цифровой трансформации судебной системы Туркменистана путём укрепления институционального и технического потенциала Верховного суда, повышения цифровой готовности судебных органов, совершенствования судебных процессов и приведения судебного производства в соответствие с международными стандартами.

«Выход Национальной программы по борьбе с туберкулезом Туркменистана из поддержки Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией», реализуемый совместно с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Проект направлен на внедрение инноваций в диагностике и лечении туберкулёза, а также на поддержку поэтапного перехода национальной программы на полное государственное финансирование, что позволит обеспечить устойчивость достигнутых результатов в сфере здравоохранения.

Все три вышеупомянутые инициативы финансируются за счёт внешнего финансирования, мобилизованного ПРООН.

Подписанные сегодня соглашения будут способствовать дальнейшей реализации новой Страновой программы ПРООН на 2026–2030 годы, которая направлена на укрепление государственного управления и цифровую трансформацию, содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, продвижение климатических действий и экологической устойчивости, а также развитие систем здравоохранения и социальной защиты.

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Как ведущее агентство Организации Объединённых Наций в области международного развития, Программа развития ООН (ПРООН) работает в 170 странах и территориях, чтобы искоренить бедность и снизить неравенство. Мы помогаем странам разрабатывать политику, развивать лидерские навыки, создавать партнёрства и институциональные возможности для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР). Наша работа сосредоточена вокруг шести основных направлений развития, известных как наши «стратегические решения»: бедность и неравенство, управление, устойчивость, окружающая среда, энергетика и гендерное равенство.

В сотрудничестве с Правительством Туркменистана, партнёрами по развитию и организациями гражданского общества (ОГО), ПРООН поддерживает продвижение национальной повестки развития. Используя глобальные знания, передовой опыт, современные технологии и инновационные решения, ПРООН содействует реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и формированию мирного, инклюзивного и устойчивого будущего в Туркменистане.///nCa, 3 июня 2026 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)