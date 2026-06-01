В Ашхабаде состоялись праздничные мероприятия в честь Международного дня защиты детей (ОБНОВЛЕНО)

1 июня 2026 года по всему Туркменистану состоялись праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. В Ашхабаде главные торжества развернулись в столичном парке культуры и отдыха «Ашхабад», сообщает МИД Туркменистана.

Мероприятие было организовано министерствами иностранных дел, образования, здравоохранения и медицинской промышленности, Государственным комитетом по физической культуре и спорту Туркменистана совместно с агентствами ООН при поддержке Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

На открытии торжества выступили Управляющий делами Аппарата Халк Маслахаты Туркменистана, исполнительный директор – вице-президент Благотворительного фонда Реджеп Базаров, Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко и Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Джалпа Ратна.

В выступлениях было отмечено, что всемерная забота о молодом поколении, его гармоничном развитии и здоровье, достойном воспитании и образовании является неизменным приоритетом государственной политики Туркменистана.

Особо была подчеркнута результативность сотрудничества Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова с Детским фондом ООН, направленного на создание благоприятных условий для всестороннего развития детей и укрепления их благополучия.

Гостей мероприятия порадовали своими выступлениями дети Детского оздоровительно-реабилитационного центра имени Гурбангулы Бердымухамедова и коллективы творческого центра «Джахан». Праздничную атмосферу украсили красочные театральные постановки, музыкальные и танцевальные номера, продемонстрировавшие талант, творческие способности и мастерство юных артистов.

Для детей была организована насыщенная развлекательная программа, включавшая викторины, конкурсы, познавательные игры и спортивные соревнования, которые подарили участникам множество положительных эмоций, радость общения и незабываемые впечатления. ///nCa, 1 июня 2026 г.

ООН в Туркменистане сообщает:

В Туркменистане Международный день защиты детей отметили инклюзивным фестивалем

Ашхабад, 1 июня 2026 г. — Представительство Организации Объединённых Наций в Туркменистане совместно с Министерством иностранных дел Туркменистана и Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова отметили Международный день защиты детей ярким инклюзивным фестивалем, который прошёл в парке «Ашхабад».

В мероприятии приняли участие правительственные партнёры, агентства ООН, дипломатический корпус, организации гражданского общества, родители и дети. Целью фестиваля было чествование прав детей и содействие их благополучию через интерактивное обучение, творчество и игры.

Формат динамичного фестиваля включал тематические площадки, организованные такими агентствами ООН, как ЮНИСЕФ, ПРООН, ВОЗ, ЮНФПА, УНП ООН и УВКПЧ. Здесь дети могли больше узнать о своих правах, здоровом образе жизни, защите окружающей среды и инклюзии.

Выступая на открытии, Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко подчеркнул, что этот день — одновременно и праздник, и призыв к действию. Он напомнил, что каждый ребёнок имеет право на здоровье, образование, безопасность и достойное будущее.

«Сегодняшний фестиваль в парке „Ашхабад“ — яркий пример того, как через игру, творчество и общение мы можем вовлекать детей в обсуждение таких важных тем, как их права, здоровый образ жизни, защита окружающей среды и взаимное уважение».

В своей речи Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Джалпа Ратна вновь отметила важность партнёрства для укрепления благополучия детей: «Каждый ребёнок заслуживает возможности расти здоровым, защищённым, окружённым поддержкой и способным полностью реализовать свой потенциал. Достижение этой цели требует прочного сотрудничества».

Фестиваль также продемонстрировал твёрдую приверженность принципам инклюзивности, предоставив пространство, где дети с любыми возможностями могли участвовать в жизни общества и самовыражаться.

Участники были вовлечены в самые разные интерактивные направления: образовательные игры по правам ребёнка, сессии по повышению осведомлённости о климате, мероприятия по санитарному просвещению, декоративно-прикладное искусство и спорт. Все они были направлены на поддержку развития детей, их интеграцию и стимулирование активного участия в жизни общества.

Представительство ООН в Туркменистане подтвердило свою неизменную готовность поддерживать национальные усилия, направленные на то, чтобы каждый ребёнок мог процветать, расти и полностью раскрывать свой потенциал. В рамках этой работы партнёры продолжат организовывать мероприятия в течение всего лета, включая лагеря по правам ребёнка и информационные кампании для дальнейшего содействия развитию и благополучию детей. ///nCa, 1 июня 2026 г. (в сотрудничестве с ООН Туркменистан)