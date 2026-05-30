Туркменистан и США выступают за расширение партнерства по вопросам энергетической безопасности

29 мая 2026 года в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио.

Согласно сообщению МИД Туркменистана, особое внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической, энергетической и транспортно-коммуникационной сферах.

В данном контексте стороны подчеркнули значимость расширения взаимовыгодного партнерства, в том числе по вопросам энергетической безопасности и диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов.

В ходе встречи стороны констатировали активизацию двустороннего политико-дипломатического диалога в последнее время, а также подчеркнули важность регулярных контактов на высоком и высшем уровнях.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы сотрудничества в области региональной безопасности, борьбы с современными вызовами и угрозами, а также взаимодействия в рамках многосторонних форматов, включая платформу «С5+1».

Стороны отметили наличие значительного потенциала для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. ///nCa, 30 мая 2026 г.