Президент Туркменистана поздравил соотечественников с Международным днем защиты детей

1 июня 2026 г. в Туркменистане вместе с мировым сообществом отмечается Международный день защиты детей. По этому случаю Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил праздничное обращение к юным гражданам страны и всему туркменскому народу. Текст поздравления опубликовали государственные СМИ.

В своем официальном обращении глава государства подчеркнул международную значимость этой даты, отметив ее консолидирующую роль в защите прав подрастающего поколения.

«Объединяя усилия мирового сообщества в обеспечении прав детей на мирную, спокойную и счастливую жизнь, Международный день защиты детей прославляет гуманистические идеалы – мир и дружбу», — констатировал Президент.

Президент подчеркнул ключевые направления внутренней политики, нацеленной на создание благоприятных условий для всестороннего развития молодежи: «В нашей стране дети окружены особым вниманием и любовью, ибо всесторонняя забота о подрастающем поколении – будущем могущественной Родины является одним из приоритетных направлений государственной политики».

В стране создаются условия для того, чтобы дети получали современное образование, развивали свои таланты, способности и навыки, совершенствовали кругозор. В городах Ашхабад и Аркадаг, в регионах страны систематически строятся соответствующие международным стандартам комфортабельные детские сады, средние школы, центры отдыха и парки.

Президент отметил деятельность Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, который проводит «образцовую для всего мира работу по социальной поддержке молодого поколения, содействию в восстановлении здоровья нуждающихся в опеке детей и созданию комфортных условий для их достойной жизни».

Глава государства также сделал акцент на важности поддержки института семьи: «Обеспечение социальной защищённости матерей и детей имеет огромное значение для гармоничного развития общества и государства. Именно поэтому на государственном уровне особое внимание уделяется формированию в каждом чувства национальной гордости, достойному продолжению семейных традиций, совершенствовавшихся на протяжении нашей славной истории, а также поддержке и поощрению многодетных семей».

В завершение Президент Туркменистана подтвердил курс на активное взаимодействие с ключевыми международными структурами: «Наша страна активно сотрудничает со многими государствами и авторитетными международными организациями, в частности, с Организацией Объединённых Наций и её специализированными учреждениями – Детским фондом, Фондом в области народонаселения, Всемирной организацией здравоохранения в таких приоритетных областях, как охрана здоровья и защита прав и интересов женщин и детей, обеспечение современного образования и воспитание молодёжи на основе высоких нравственных ценностей. Всё это направлено на укрепление мира, дружбы и доброжелательных отношений, достижение благородных целей».///nCa, 1 июня 2026 г. (фото – ЮНИСЕФ)