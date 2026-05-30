Выход на Африку: Туркменский производитель электроники локализует мощности в Эсватини

Делегация туркменской компании «Aýdyň Gijeler» во главе с генеральным директором Хыдырберди Абдурахмановым провела в Абу-Даби серию встреч с руководством южноафриканского королевства Эсватини. Об этом сообщается на сайте компании. Лидер электротехнической и электронной промышленности Туркменистана согласовал запуск масштабного высокотехнологичного проекта на африканском континенте.

В программу визита вошли встречи с Королем Эсватини Мсвати III и членами Правительства Королевства.

Король Мсвати III в туркменской национальной одежде во время встречи с Aýdyň Gijeler

По итогам переговоров достигнуты принципиальные договорённости о запуске масштабного совместного проекта в сфере защищённых документов нового поколения и поставок высокотехнологичной продукции, подчеркивают в «Aýdyň Gijeler».

Проект предусматривает изготовление и поставку 1 500 000 национальных идентификационных карт и более 500 000 биометрических паспортов для граждан Эсватини.

Король Мсвати III выразил готовность оказать всестороннюю государственную поддержку проекты и лично распорядился выделить туркменской компании 4 гектара земли на территории Королевства под строительство собственных производственных мощностей.

«Aýdyň Gijeler» изготовит паспорта и идентификационные карты на базе высокозащищённой чиповой платформы европейского производителя Austrian Cards с применением современных криптографических и биометрических технологий. Документы будут соответствовать требования ИКАО и Европейского союза.

Практические детали проекта, включая график поставок, согласование технических спецификаций, формирование договорно-правовой базы, делегация «Aýdyň Gijeler» детально обсудила на отдельных встречах с министрами иностранных дел, внутренних дел, а также торговли и промышленности Эсватини.

«Достигнутые договорённости носят стратегический характер и закладывают основу долгосрочного институционального сотрудничества между Туркменистаном и Королевством Эсватини в сферах цифровой идентификации, документооборота, телекоммуникаций, светотехники, дорожной инфраструктуры и информационных технологий», – прокомментировали в компании.

«Aýdyň Gijeler» стала первым предприятием частного сектора Туркменистана, вышедшим на уровень стратегического сотрудничества с Королевством Эсватини, и тем самым закладывает прочный фундамент для дальнейшего развития туркмено-эсватинских торгово-экономических связей.

Решение о локализации производства «выводит туркмено-эсватинское сотрудничество на качественно новый уровень и открывает перспективы для дальнейшего расширения присутствия туркменского частного сектора на африканском континенте». ///nCa, 30 мая 2026 г.